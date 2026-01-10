फणसगाव महाविद्यालयातर्फे उंडील येथे श्रमसंस्कार शिबिर
फणसगाव महाविद्यालयातर्फे
तळेरे, ता. १० : फणसगाव पंचक्रोशी शिक्षण संस्था मुंबई संचलित कला व वाणिज्य महाविद्यालय फणसगावच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे विशेष निवासी श्रमसंस्कार शिबिर जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा उंडील क्र. १ येथे आयोजित केले आहे.
शिबिराचे उद्घाटन सरपंच प्रियांका सरवणकर यांच्या हस्ते झाले. हे शिबिर सात दिवसांचे असून यावेळी विविध उपक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष फणसगाव कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्या अनुश्री नारकर होत्या. शालेय शिक्षण समिती अध्यक्ष कृष्णा नर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. प्रियांका सरवणकर यांनी शिबिरासाठी शुभेच्छा दिल्या. शिबिराच्या आयोजनासाठी वरिष्ठ लिपिक कल्पेश नारकर, राष्ट्रीय सेवा योजना सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रा. आशिष ढेकणे, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी जान्हवी नारकर, लिपिक योगेश येरम, शिक्षकेतर कर्मचारी कृषिकेश नारकर, एनएसएस लीडर रिया अनभवणे, हर्षदा सुतार, श्रुती वेदरुक, लतिकेश मेस्त्री आदींचे सहकार्य मिळाले. प्रा. ज्योत्स्ना कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग कार्यक्रम अधिकारी विनायक जमदाडे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. सुचिता चव्हाण यांनी आभार मानले.
