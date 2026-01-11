संगमेश्वर ः विद्यार्थ्यांना बुरंबाड येथे विज्ञान प्रयोग मार्गदर्शनाचे आयोजन
विद्यार्थ्यांना घरच्याघरी विज्ञान प्रयोगाचे मार्गदर्शन- दिलीप काजवे
संगमेश्वर, ता. ११ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळतील विद्यार्थ्यांची इस्रो व नासा अभ्यास दौरा आणि परीक्षेसाठी चाळणी परीक्षेतून निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी देवरुख व संगमेश्वर परिसरातील काही विद्यार्थ्यांना प्रयोग प्रात्यक्षिकाची गरज ओळखून सेवा भारती कोकण प्रांत ट्रस्टतर्फे संगमेश्वर तालुक्यातील मार्गदर्शक व प्रशिक्षक दिलीप काजवे यांनी स्वतः आपल्या घरी एका दिवसाचे प्रयोग प्रात्यक्षिक, दिग्दर्शन कार्यशाळेचे मोफत आयोजन केले आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलीप काजवे प्रयोग मार्गदर्शन करीत असून सेवा भारती कोकण प्रांत ट्रस्टच्यावतीने संगमेश्वर तालुक्यातील २१ शाळामध्ये दिलीप काजवे यांनी कृती व प्रात्यक्षिक करून दाखवले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीस लागण्यास नक्कीच मदत होत आहे.या कार्यशाळेसाठी देवरुख नं.४ शाळेतील विद्यार्थी स्वरूप पाटील, दूर्वा बांडागळे, अथर्व गुरव,कौशीक जाखी, डिंगणी खाडेवाडी शाळेतील विद्यार्थी सोहम पाकतेकर हे सराव करीत आहेत. तसेच बुरंबाड नं. २ शाळेतील विद्यार्थी प्रांजल मोरे, अनया काळंबी , वैष्णवी काळंबी,स्वरा रसाळ, अस्मी लिंगायत यांनी मार्गदर्शन घेतले. या वेळी संबधीत शिक्षक रमेश मनवे,संजय तटकरे,सुरेश थरवळ उपस्थित होते. या कार्यशाळेबद्दल प्रकल्प अध्यक्ष रामचंद्र निकम, सदस्य सेवानिवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकारी विनायक पाध्ये, सहप्रकल्प प्रमुख अजिंक्य पावसकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
