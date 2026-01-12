दृष्टिहिन बांधवांसाठी ‘नॅब’ समर्पित ः उचगावकर
दृष्टिहिन बांधवांसाठी ‘नॅब’
समर्पित ः उचगावकर
सोनुर्लीत ७५ जणांची नेत्र चिकित्सा
सावंतवाडी, ता. ११ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नॅब संस्था दृष्टिहिन बांधवांसाठी समर्पित भावनेने कार्यरत आहे. सावंतवाडी भटवाडी येथे संस्थेचे सुसज्ज रुग्णालय असून, तेथील ‘मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर’ ही जिल्ह्याची शान आहे. केवळ सामाजिक हेतूने गरजू रुग्णांना दृष्टी मिळावी, यासाठी माफक दरात शस्त्रक्रिया केली जाते. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे प्रतिपादन ‘नॅब’चे अध्यक्ष अनंत उचगावकर यांनी केले.
सोनुर्ली विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी आणि नॅब नेत्र रुग्णालय (सावंतवाडी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोनुर्ली येथे आयोजित मोफत नेत्र चिकित्सा व तपासणी शिबिरास ग्रामस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरात एकूण ७५ रुग्णांची तपासणी केली. सामाजिक बांधिलकीतून राबवलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. हे शिबिर सोनुर्ली येथील सोसायटीच्या इमारतीमध्ये झाले. शिबिराचे उद्घाटन सोसायटीचे अध्यक्ष दिलीप गावकर आणि श्री. उचगावकर यांच्या हस्ते झाले. व्यासपीठावर सोनुर्लीचे सरपंच नारायण हिराप, उपसरपंच भरत गावकर, सोसायटीच्या उपाध्यक्ष आरती गावकर, स्नेह नागरी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापिका संगीता प्रभू, नॅबचे संचालक भालचंद्र कशाळीकर उपस्थित होते. गरजू रुग्णांना पुढील उपचारांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. संचालक अविनाश गाड, अनंत परब, सीताराम गावकर, दिगंबर गावकर, अजित महाडीक, नीलेश गावकर, जिवाजी गावकर, मंदाकिनी गावकर, अविनाश जाधव, नामदेव आरोंदेकर, विनोद ठाकूर, लिपिक सान्वी गावकर आदी उपस्थित होते. सहसचिव अर्जुन गावकर यांनी आभार मानले.
