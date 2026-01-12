पुष्पसेन सावंत कॉलेजमध्ये ''वनौषधी'' विषय़ी मार्गदर्शन

पुष्पसेन सावंत कॉलेजमध्ये ''वनौषधी'' विषय़ी मार्गदर्शन
हुमरमळा ः कार्यशाळेत प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देताना डॉ. कीर्ती लड्ढा.
पुष्पसेन सावंत कॉलेजमध्ये
‘वनौषधी’ विषयी मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १२ ः श्री पुष्पसेन सावंत कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठ व एपीटीआय-एमएस या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने वनौषधी विषयावर दोन दिवसीय कार्यशाळा पार पडली.
मुंबई येथील आयसीटी संस्थेचे संशोधक, तज्ज्ञ प्राध्यापक डॉ. कीर्ती लड्ढा यांनी या कार्यशाळेला मार्गदर्शन केले. त्यांनी निसर्गात सापडणाऱ्या विविध कच्च्या वनौषधी पदार्थांपासून त्यातील औषधी घटक वेगळे करण्याच्या प्रचलित पध्दती सुलभ करून प्रशिक्षणार्थींना शिकविल्या. या घटकांचे रासायनिक पृथक्करण करण्याच्या पद्धतींचीही माहिती दिली. प्रयोगांसाठी आवश्यक रसायने, उपकरणे तसेच मशिनींचा वापर करण्याच्या पद्धती प्रत्यक्ष कृतीतून शिकविल्या. यावेळी व्यासपीठावर प्रा. युवराज पांढरे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे समन्वयक सहाय्यक प्राध्यापक महादेव परब व प्रतीक तेर्से होते. डॉ. लड्ढा व कार्यक्रमाचे संयोजक प्रा. पांढरे यांच्या हस्ते २२ प्रशिक्षणार्थींना सहभागाची प्रमाणपत्रे वितरित केली. संस्थाध्यक्ष भुपतसेन सावंत व परिसर संचालिका नूतन परब यांच्या पुढाकारातून हा कार्यक्रम झाला. प्रा. महादेव परब यांनी आभार मानले.
