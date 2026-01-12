पिंगुळीत ३१ जानेवारीपासून साई मंदिर वर्धापन सोहळा
श्री साई
पिंगुळीत ३१ जानेवारीपासून
साई मंदिर वर्धापन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १२ः श्री साईसेवा प्रतिष्ठान मुंबई, सर्व साईभक्त व इतर मंडळांच्या वतीने प्रतिवर्षाप्रमाणे पिंगुळी धुरीटेंब येथील श्री साई मंदिराचा ३६ वा वर्धापन दिन सोहळा ३१ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी या कालावधीत विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. यामध्ये ३१ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी कालावधीत सकाळी ७ वाजता अखंड श्री साई सच्चरित पोथी वाचन (अखंड चक्री पारायण) होणार आहे.
तसेच १ १ फेब्रुवारीला सायंकाळी ४ ते ६ वाजेपर्यंत महिलांचा महाकुंकुमार्चन सोहळा (श्री महालक्ष्मीची सहस्त्र नामाने देवीच्या पादुकांवर १००८ वेळा कुंकुमार्चन), सायंकाळी ७ वाजता आरती, रात्री ८ वाजता साई दीपोत्सव, रात्री ८.३० वाजता मातृ-पितृ पूजन सोहळा, ९.३० वाजता श्री भालचंद्र सोहम भजन मंडळ (कुडाळ) यांचे सुस्वर भजन, २ ला सकाळी ९ वाजता होमहवन, पादुका पूजन, पालखी पूजन, दुपारी २ वाजता श्री साईंची पालखी मिरवणूक, ३ ला सकाळी ९ वाजता लघुरुद्र व अभिषेक, श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १२ वाजता महाप्रसाद (साई भंडारा), ३.३० वाजता हळदीकुंकू समारंभ, सायंकाळी ४.३० वाजता होम मिनिस्टर, ६.३० वाजता नृत्य कला डान्स अॅकॅडमी, म्हापण यांचे समूहनृत्य, ७.३० वाजता महाआरती, रात्री ८ वाजता ओंकार संगीत ग्रुप, हुमरमळा (संजय मेस्त्री) यांचा गायनाचा कार्यक्रम, ९ वाजता बाळा सावंत व सहकारी यांचा दशावतारी नाट्यप्रयोग, ४ ला दुपारी १२ वाजता गोपाळकाला, सायंकाळी ४ वाजता नृत्याविष्कार होणार आहे. सर्व साईभक्तांनी साईदर्शन व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अशोक पारकर, आशू पारकर, मिलिंद पारकर यांनी केले आहे.