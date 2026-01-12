इतिहासातून प्रेरणा घेऊन भविष्य घडविले पाहिजे
इतिहासातून प्रेरणा घेऊन भविष्य घडवा
अनंत गीते ः शिक्षण, शेतीक्षेत्रातील मान्यवरांना पुरस्कार वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १२ ः इतिहासातून प्रेरणा घेऊन भविष्य घडवण्याची गरज आहे. शिक्षण, सेवा व सामाजिक बांधिलकी यांची सांगड घालून सक्षम समाजनिर्मिती होऊ शकते, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी केले.
दापोलीतील कुणबी सेवा संघाच्यावतीने आयोजित सामंत गुरुजी व सेवाव्रती शिंदे गुरुजी या गुरुद्वयींच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन कार्यक्रमात केले. या प्रसंगी सेवाव्रती शिंदे गुरुजी स्मृती पुरस्कार वितरण झाले. हा कार्यक्रम येथील सेवाव्रती शिंदे गुरुजी सभागृहात झाला. या वेळी माजी अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते, वारकरी कीर्तनकार व प्रवचनकार ज्ञानेश्वर बंडगर, कुणबी सेवा संघाचे अध्यक्ष प्रा. प्रभाकर शिंदे, माजी अध्यक्ष प्रा. हरिश्चंद्र गीते, उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, सदस्य डॉ. अशोककुमार निर्बाण, सचिव हरिश्चंद्र कोकमकर व खजिनदार प्रदीप इप्ते उपस्थित होते. या प्रसंगी शिक्षण व शेतीक्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी शिक्षक व प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. त्यात उत्कृष्ट प्राथमिक शिक्षक (ग्रामीण) पुरस्कार कर्दे (ता. दापोली) येथील शिक्षक स्वप्नील परकाळे, आंबवली (ता. खेड) येथील शिक्षिका रसिका रेवाळे यांना देण्यात आला. उत्कृष्ट माध्यमिक शिक्षक (ग्रामीण) पुरस्कार वराडकर हायस्कूलचे शिक्षक राजेश नरवणकर यांना तर उत्कृष्ट माध्यमिक शिक्षक (शहरी) पुरस्कार रत्नागिरीतील मिस्त्री हायस्कूल येथील शिक्षक इम्तियाज सिद्दिकी यांना प्रदान करण्यात आला तसेच उत्कृष्ट प्रगतिशील शेतकरी पुरस्कार सांगवे (ता. संगमेश्वर) येथील विलास शिगवण व आगवे (ता. लांजा) येथील महिला शेतकरी मिताली जोशी यांना देण्यात आला. पुरस्काराचे स्वरूप शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह, मानपत्र व ५ हजार रुपये रोख असे होते.
