मुख्यालयात न राहता घरभाडे घेतल्याचा आरोप
मुख्यालयात न राहता
घरभाडे घेतल्याचा आरोप
सासोलीतील फिर्याद; चौकशीचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १२ : तालुक्यातील पंचायत समिती गटाकडून ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी राहत नसतानाही शासन निर्णयाच्या विरोधात घरभाडे भत्ता घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत.
यासंदर्भात सासोली येथील महादेव नकुल परब यांनी तक्रार अर्ज सादर केला होता. या तक्रारीनुसार संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी यांना १ जानेवारी २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मुख्यालयी राहत नसताना त्यांना घरभाडे भत्ता देण्यात आला आहे, जो शासन निर्णयानुसार नियमबाह्य असल्याचा आरोप आहे. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दोडामार्ग गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत यांना चौकशी करून वस्तुस्थितीनुसार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच तक्रारदार व संबंधित अधिकाऱ्यांनी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल ५ जानेवारी २०२६ पूर्वी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणी कारवाई न झाल्यामुळे आपण येत्या २६ जानेवारीला जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा तक्रारदार श्री. परब यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.