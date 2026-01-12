चिपळूण ःउपनगराध्यक्षपदी रूपाली दांडेकर बिनविरोध

ratchl१२४.jpg -
चिपळूण ः उपनगराध्यक्षा रूपाली दांडेकर यांच्या सत्कारप्रसंगी भाजपनेते प्रशांत यादव, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ.
उपनगराध्यक्षपदी रूपाली दांडेकर बिनविरोध
चिपळूण पालिका; स्वीकृत नगरसेवकपदी कास्कर, लवेकर, रानडे
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ः गेल्या काही दिवसांपासून लक्षवेधी ठरलेली उपगनराध्यक्षपदाची निवडणूक सोमवारी मोठ्या उत्साहात पार पडली. भाजपच्या रूपाली दांडेकर यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. तसेच स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी उद्धवसेनेचे फैसल कास्कर, शिंदेसेनेचे विकी लवेकर आणि भाजपच्या शीतल रानडे यांची निवड करण्यात आली. या निवडीदरम्यान सर्व नगरसेवकांनी शहरविकासासाठी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या तालीम सभागृहात ही विशेष सभा घेण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी काम पाहिले. सर्वप्रथम उपनगराध्यक्ष पदासाठी नामनिर्देशनपत्र मागवण्यात आले. त्यासाठी भाजपच्या रूपाली दांडेकर यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी फैसल कास्कर, विकी लवेकर व शीतल रानडे यांची निवड जाहीर करण्यात आली.
नगराध्यक्ष सकपाळ म्हणाले, निवडणूक होताच राजकारण संपले आणि समाजकारण सुरू झाल्याची भावना व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे मी आपल्या सर्व नगरसेवकांसोबत एकदिलाने व राजकारणविरहित काम करणार आहे. चिपळूण शहराचा नगराध्यक्ष या भावनेतून प्रत्येक नगरसेवकाला सोबत घेऊन काम करण्याची तयारी ठेवली आहे तेव्हा नगरसेवकांनी साथ द्यावी. यानंतर भाजप गटनेते शशिकांत मोदी, उद्धव सेनेचे विकी नरळकर व शिंदेसेनेचे निहार कोवळे यांनी एकमेकांचा मान ठेवून सभागृहात यापुढे कामकाज करण्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
