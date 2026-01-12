राजापूर- राजापुरात आज उपनगराध्यक्ष निवड
rat12p43.jpg
17247
विनय गुरव
-rat12p44.jpg-
17248
महेश शिवलकर
----------
राजापुरात आज उपनगराध्यक्ष निवड
पहिली सभा; स्वीकृतसाठी एकच नाव निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १२ ः राजापूर नगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता.१३) आयोजित केली आहे. नगराध्यक्षा अॅड. हुस्नबानू खलिफे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या सभेमध्ये उपनगराध्यक्ष आणि दोन स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे.
दरम्यान, उपनगराध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नगरसेवक विनय गुरव यांची उमेदवारी निश्चित केली आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी राजापूर तालुका ओबीसी समन्वय समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलकर यांच्या नावाची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शिफारस करण्यात आलेली आहे.
मात्र, विरोधी पक्ष असलेल्या महायुतीकडून अद्याप कोणाची उमेदवारी निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे महायुतीकडून कोणाला संधी मिळणार, याकडे लक्ष आहे. दुपारी अडीच वाजता पालिकच्या नाथ पै सभागृहामध्ये ही सभा होणार असून, त्यामध्ये उपनगराध्यक्षांसह दोन स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.