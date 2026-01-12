रत्नागिरीच्या उपनगराध्यक्षपदी समीर तिवरेकर
रत्नागिरी : उपनगराध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल समीर तिवरेकर यांचे अभिनंदन करताना नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे. डावीकडून नूतन स्वीकृत नगरसेवक अभिजित दुड्ये, बंड्या साळवी, बाबू सुर्वे, भाजप शहराध्यक्ष दादा ढेकणे, नगरसेवक सौरभ मलुष्टे आदी.
रत्नागिरी उपनगराध्यक्षपदी समीर तिवरेकर
बाबू सुर्वे, बंड्या साळवी, अभिजित दुडये स्वीकृत नगरसेवक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : रत्नागिरी नगरपालिकेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजप महायुतीतर्फे आज उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे नगरसेवक समीर तिवरेकर यांची निवड झाली तर भाजपच्या बाबू सुर्वे, शिवसेनेचे बंड्या साळवी आणि अभिजित दुड्ये यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड झाली.
नगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीतर्फे नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे आणि २९ नगरसेवक विजयी झाले. त्यानंतर त्यांनी सत्ता स्थापन करून पदभार स्वीकारला. उपनगराध्यक्षपद निवडीवेळी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक समीर तिवरेकर यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला. विरोधकांकडून किंवा सदस्यांकडून कोणताही अर्ज न आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तिवरेकर यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. तिवरेकर यांच्या निवडीनंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या परिसरात गुलालाची उधळण करत आणि फटाके वाजवून जल्लोष केला. तिवरेकर यांनी दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली असून, ते प्रथमच उपनगराध्यक्ष झाले आहेत. पदवीधर आणि कायदे जाणणारे अभ्यासू नगरसेवक म्हणून त्यांची ओळख आहे. महायुतीतील निकषानुसार भाजपला उपनगराध्यक्षपद मिळाल्याने शहराच्या विविध विकासकामांसाठी तिवरेकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवसेनेच्यावतीने माजी नगराध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांची नगरपालिकेत पुन्हा एंट्री झाली आहे. प्रदीर्घ अनुभव आणि प्रशासनावरील पकड लक्षात घेऊन त्यांना पालिकेत पुन्हा आणल्याची चर्चा आहे.
निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी नवनियुक्त उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर आणि तिन्ही स्वीकृत नगरसेवकांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. या वेळी सुर्वे यांनी सांगितले की, अनुभवी आणि अभ्यासू लोकांची निवड झाल्यामुळे रत्नागिरी शहराच्या प्रलंबित विकासकामांना वेग येईल. उपनगराध्यक्ष तिवरेकर यांचे अभिनंदन माजी नगराध्यक्ष प्रमोद रेडीज, अशोक मयेकर, शहराध्यक्ष दादा ढेकणे आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी केले.
गेले चार वर्षे पालिकेवर नगरसेवकांचा अंकुश नव्हता. त्यामुळे काही विभागात आढळणाऱ्या त्रुटी सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करू. सध्या नगरपालिका तोट्यात असली तरी तिचे उत्पन्न वाढण्यासाठी व शासनाकडून अनुदान, विकासनिधी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
--समीर तिवरेकर, उपनगराध्यक्ष, रत्नागिरी पालिका.
