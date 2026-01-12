ज्ञानदीप पुरस्कारासाठी प्रस्तावांचे आवाहन
ज्ञानदीप पुरस्कारासाठी
प्रस्तावांचे आवाहन
सावंतवाडी ः येथील ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळातर्फे दरवर्षी जिल्हास्तरावर विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय व समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या उपक्रमशील व्यक्तींना ज्ञानदीप पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. या पुरस्काराचे हे सलग २० वे वर्ष असून, २०२६ या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी परिपूर्ण माहितीसह प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाच्या या उपक्रमात सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, संगीत, पत्रकारिता, क्रीडा, साहित्य तसेच अन्य क्षेत्रांत गेल्या किमान १५ वर्षांपासून उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःचा सविस्तर प्रस्ताव चार छायाचित्रांसह ५ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करावा. हे प्रस्ताव मंडळाचे अध्यक्ष जावेद शेख (एफ-४९, सालईवाडा, सावंतवाडी) तसेच नीलेश पारकर (कणकवली), प्रा. नागेश कदम (मालवण), एस. आर. मांगले (सावंतवाडी) यांच्याकडे पाठवावेत, असे आवाहन केले आहे. या पुरस्काराबाबत अधिक माहितीसाठी वाय. पी. नाईक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संस्थापक वाय. पी. नाईक, सचिव प्रदीप सावंत, सहसचिव विनायक गावस, वैभव केंकरे, मृगाली पालव, संजय बांबूळकर यांनी केले आहे.
----------------
निबंध, घोषवाक्य
स्पर्धेचे आयोजन
सिंधुदुर्गनगरी ः शीख धर्माचे नववे धर्मगुरू श्री गुरु तेग बहादूर साहेब जी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर अंतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय कोल्हापूर, सांगली व सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने निबंध व घोषवाक्य स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. यात आठवी ते बारावीतील विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला गट ठेवण्यात आला आहे. “श्री गुरु तेग बहादूर – यांचे जीवनकार्य” या विषयावर ५०० ते ६०० शब्दांचा निबंध सादर करायचा आहे तसेच त्यांच्या जीवनकार्यावर आधारित आकर्षक घोषवाक्य स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धकांनी आपला निबंध व घोषवाक्य नाव, पत्ता व भ्रमणध्वनी क्रमांकासह येत्या २० जानेवारीपर्यंत ई-मेलवर पाठवावेत. विजेत्या स्पर्धकांना आकर्षक बक्षिसे व सन्मानपत्र देण्यात येणार आहेत. स्पर्धेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा. या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपसंचालक प्रवीण टाके यांनी केले आहे.
