कबड्डी स्पर्धेत ‘जामसंडे पंचक्रोशी’ विजेते
जामसंडे ः येथील कबड्डी स्पर्धेतील विजेत्या संघाला बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले.
जामसंडे ः येथील कबड्डी स्पर्धेतील महिला विजेत्या संघाला गौरविताना मान्यवर.
कबड्डी स्पर्धेत ‘जामसंडे पंचक्रोशी’ विजेते
जिल्हास्तरीय स्पर्धा; महिलांमध्ये ‘एसएम सिंधू’ अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १२ ः पंचक्रोशी जामसंडे कबड्डी मंडळ आयोजित ‘सौरभ गोगटे स्मृती चषक’ जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेत पुरुष गटातून जामसंडे पंचक्रोशी संघ तर महिला गटातून एसएम सिंधू कुडाळ संघ विजेता ठरला. विजेत्या संघांना रोख रक्कम तसेच चषक देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा कबड्डी फेडरेशन व देवगड तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने जामसंडे येथील इंदिराबाई ठाकूर क्रीडानगरीत स्पर्धा घेण्यात आली. पुरुष गटातील विजेत्या संघाला १५ हजार ५५५ तर उपविजेत्या संघाला १० हजार ११० रुपये रोख तसेच तृतीय आणि चतुर्थ संघांना प्रत्येकी ५ हजार ५५५ रुपये रोख तसेच सर्वांना चषक देण्यात आले. यातील अष्टपैलू संघाला १५०१ तर उत्कृष्ट पकड आणि चढाई करणाऱ्या खेळाडूस प्रत्येकी १००१ रुपये रोख देण्यात आले. महिला गटातील विजेत्या संघाला ८ हजार तर उपविजेत्या संघाला ६ हजार रुपये रोख तसेच तृतीय आणि चतुर्थ संघांना प्रत्येकी ४ हजार ४४४ रुपये तसेच सर्वांना चषक दिले. यातील अष्टपैलू संघाला १५०१ तर उत्कृष्ट पकड आणि चढाई करणाऱ्या खेळाडूस प्रत्येकी १००१ रुपये रोख देण्यात आले. बक्षीस वितरण समारंभप्रसंगी मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण जोग, राजेंद्र अनभवणे, अंकुश लाड, प्रशांत वारीक, प्रियांका वारीक, स्वप्नाली पाटकर, प्रीतम वालावलकर, रुपेश साठे उपस्थित होते.
स्पर्धेचा सविस्तर निकाल असा
पुरुष गट विजेता-जामसंडे पंचक्रोशी संघ, उपविजेता लक्ष्मीनारायण वालावल, तृतीय पंचक्रोशी फोंडा, चतुर्थ यंगस्टार कणकवली. स्पर्धेतील शिस्तबद्ध संघ-जय बजरंग मोंड. वैयक्तिक बक्षिसे-संपूर्ण स्पर्धेतील अष्टपैलू खेळाडू -मकरंद पाटकर (जामसंडे पंचक्रोशी संघ), संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट चढाई-योगेश घाडी (लक्ष्मीनारायण वालावल संघ), संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट पकड-आकाश पाटकर (जामसंडे पंचक्रोशी संघ), महिला गट विजेता-एसएम सिंधू कुडाळ, उपविजेता जय गणेश मालवण, तृतीय एस. ए. फाउंडेशन मालवण, चतुर्थ एसएमजी हायस्कूल जामसंडे. वैयक्तिक बक्षिसे-स्पर्धेतील अष्टपैलू खेळाडू -मिताली गावडे (एस. एम. सिंधू कुडाळ), उत्कृष्ट चढाई-रिद्धी हडकर (जय गणेश मालवण), उत्कृष्ट पकड साक्षी मस्के, स्पर्धेतील शिस्तबद्ध संघ-जय महाराष्ट्र सावंतवाडी.
