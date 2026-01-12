भाटीमिऱ्या अपघातप्रकरणी स्वाराविरूद्ध गुन्हा
भाटीमिऱ्या अपघातप्रकरणी
स्वाराविरूद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहराजवळील भाटीमिऱ्या रस्त्यावर झालेल्या अपघातप्रकरणी त्या स्वाराविरूद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. अथर्व नितीन भोईर (वय २२, रा. कैलासनगर, अंबरनाथ, जि. ठाणे) असे संशयितस्वाराचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १०) सकाळी बाराच्या सुमारास भाटीमिऱ्या-भाटकरवाडी येथे घडली होती. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित अथर्व भोईर हा दुचाकीच्या पाठीमागे केशव राजबहाद्दूर कुशवाह (वय २३, रा. सडामिऱ्या खालचा वठार-रत्नागिरी) याला घेऊन रत्नागिरी ते मिऱ्या रस्त्याने जात होता. त्याने समोरून येणारी दुचाकीला व त्याच्या पाठीमागून येणाऱ्या दुचाकीला विरूद्ध दिशेला जाऊन जोरदार धडक दिली. या अपघातात एकजण ठार झाला होता. या प्रकरणी महिला पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सोनल शिवलकर यांनी शहर पोलिसात तक्रार दिली.
...........
खेर्डीतील मोटार
अपघातात दोघे जखमी
दापोली ः भाड्याने घेतलेल्या गाडीवरील चालकाने मोटार निष्काळजीपणे चालवून आंब्याच्या झाडाला धडक देऊन अपघात केला. या अपघातात दोघेजण जखमी झाले. या प्रकरणी दापोली पोलिसात संशयित मोटारचालकाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. वेदांत श्रीकृष्ण पेडणेकर (वय २५, रा. नंदाधाम सोसायटी मीरारोड ईस्ट जि. ठाणे) असे संशयित चालकाचे नाव आहे. ही घटना ५ ऑक्टोबर २०२५ ला सकाळी पावणेसातच्या सुमारास खेर्डी येथे घडली. फिर्यादी स्नेहल सुधाकर दळवी (वय ६२, रा. हिना प्रेसिडन्सी पहिला माळा, मंगळनगर मीरारोड ईस्ट ठाणे) या व त्यांचे पती यांनी मोटार (एमएच-०२-जीबी-८३५६) भाड्याने घेऊन मुंबईहून बुरोंडी येथे जात असताना संशयित चालक वेदांत पेडणेकर याने निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात केला. त्याचा मोटारीवरील ताबा सुटून मोटार आंब्याच्या झाडावर आदळली. यामध्ये फिर्यादी यांच्या डोक्याला व त्यांचे पती सुधाकर गंगाराम दळवी यांच्या डाव्या बाजूच्या खुब्याला दुखापत झाली. या प्रकरणी स्नेहल दळवी यांनी दापोली पोलिसात तक्रार दिली.
