बांद्यात महामार्गावर काळोखाचे साम्राज्य
17284
पथदिवे पूर्णतः बंद ः कार्यवाही न केल्यास आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १२ ः मुंबई-गोवा महामार्गावर गोव्याच्या सीमेपासून थेट बांदा पोलिस तपासणी नाकापर्यंत रस्त्याच्या दुभाजकातील पथदिवे पूर्णतः बंद आहेत. परिणामी संपूर्ण मार्गावर रात्रीच्या वेळी काळोखाचे साम्राज्य पसरले असून वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या केवळ बांदा उड्डाणपुलावरील काही दिवे सुरू असून उर्वरित महामार्ग अंधारात बुडाला आहे. हे पथदिवे तातडीने सुरू करावेत तसेच ठिकठिकाणी उभारलेले विद्युत मनोरे तातडीने कार्यान्वित करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सावंतवाडी तालुका प्रमुख मिलिंद सावंत यांनी केली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील अत्यंत वर्दळीच्या आणि अपघातप्रवण भागातील पथदिवे बंद असल्यामुळे रात्रीच्या वेळी वेगवान वाहने, अवजड ट्रक तसेच दुचाकी वाहनधारकांना अंदाज न आल्याने अपघाताचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच पादचाऱ्यांसाठीही हा रस्ता जीवघेणा ठरत आहे. या गंभीर परिस्थितीकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत श्री. सावंत यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ‘तात्काळ पथदिवे सुरू करावेत, अन्यथा मनसेकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे. एखादा मोठा अपघात घडल्यानंतर प्रशासन जागे होणार का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना संबंधित यंत्रणांनी त्वरित दखल घेऊन बंद पथदिवे सुरू करावेत, अशी मागणी वाहनचालक व स्थानिक नागरिकांकडूनही होत आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.
