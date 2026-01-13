मोबाईलच्या जमान्यातही ‘दशावतार’ जिवंत
मोबाईलच्या जमान्यातही ‘दशावतार’ जिवंत
प्रेमानंद देसाई ः प्रभाकर पार्सेकरांचा ‘नटसम्राट’ने गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १३ ः दशावतार ही केवळ कला नसून सिंधुदुर्गचा श्वास आहे. आज प्रत्येक मुलाच्या हातात मोबाईल असला, तरी जेव्हा हीच मुले दशावतार पाहतात, तेव्हा त्यांच्या सुप्त कला गुणांना चालना मिळते. दुसऱ्या दिवशी तीच मुले दशावतारातील प्रसंग जगू लागतात, हावभाव करू लागतात. त्यामुळे मोबाईलच्या युगातही दशावतार जोमाने आपले अस्तित्व टिकवून आहे, असे प्रतिपादन दशावतार अभ्यासक प्रेमानंद देसाई यांनी केले.
परुळे येथील संस्कृती कला प्रतिष्ठान आयोजित शामसुंदर श्रीपाद सामंत स्मृती दशावतारी नाट्य महोत्सवाच्या उद्घाटन व पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. याच वेळी ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार तथा पार्सेकर दशावतारी नाट्य मंडळाचे मालक प्रभाकर पार्सेकर यांना (कै.) वसंत परुळेकर स्मृती दशावतारी नटसम्राट पुरस्काराने गौरविण्यात आले. दशावतार अजरामर ठेवण्यासाठी श्री. पार्सेकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कलाकारांनी अपार मेहनत घेतली. अशा महान कलाकाराचा गौरव करण्याचे भाग्य मला लाभले, हे मी माझे सौभाग्य समजतो, असे गौरवोद्गार श्री. देसाई यांनी काढले.
श्री. पार्सेकर म्हणाले, ‘(कै.) वसंत परुळेकर हे अष्टपैलू दशावतारी कलाकार होते. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिकेशी ते पूर्णपणे एकरूप होत आणि रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत. अशा थोर कलाकाराच्या नावाने दिला जाणारा नटसम्राट पुरस्कार मिळणे हे माझ्यासाठी मोठे भाग्य आहे.’
आदिनारायण मंदिराच्या रंगमंचावर ११ ते २० जानेवारी या कालावधीत जिल्ह्यातील नामवंत दशावतारी नाट्य मंडळांची नाटके सादर होत आहेत. या प्रसंगी प्रेमानंद देसाई (अध्यक्ष), ॲड. सोनू गवस, पुरस्कार विजेते प्रभाकर पार्सेकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक प्रमोद गावडे, संतोष गावडे, ॲड. प्रमोद देसाई, परुळे सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, कुशेवाडा सरपंच निलेश सामंत, भोगवे उपसरपंच रुपेश मुंडये, ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार जी. जी. चोडणकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश देसाई, माजी सरपंच महेश सामंत, चेतन सामंत, मधुसूदन गवाणकर, अभय परुळेकर, सूर्यकांत परुळेकर आदी उपस्थित होते. राजा सामंत यांनी प्रास्ताविक केले. शैलेश तांबे यांनी सूत्रसंचालन केले. सचिन देसाई यांनी आभार मानले.
