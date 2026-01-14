रत्नागिरी केंद्रातून स्वरा भागवत प्रथम
- rat१३p१.jpg -
26O17386
आंतरमहाविद्यालयीन सुगम गीतगायन स्पर्धेतील रत्नागिरी केंद्रावर प्रथम आलेली स्वरा भागवत पारितोषिक स्वीकारताना.
---
स्वरा भागवत रत्नागिरी केंद्रात प्रथम
आंतरमहाविद्यालयीन सुगम गीतगायन स्पर्धा ; मुंबईत आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : मुंबईतील दादर-माटुंगा कल्चरल सेंटरने आयोजित केलेल्या आंतरमहाविद्यालयीन सुगम गीतगायन स्पर्धेची अंतिम फेरी नुकतीच मुंबईत पार पडली. या वेळी रत्नागिरीच्या स्वरा भागवतला रत्नागिरी केंद्रातील प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले.
रत्नागिरी केंद्राची प्राथमिक फेरी डिसेंबरमध्ये महिन्यात पार पडली होती. यातून स्वरा भागवत, आदित्य लिमये, सार्था गवाणकर आणि हर्ष भोंडाळे यांची अंतिम फेरीसाठी निवड झाली होती. नुकतीच अंतिम फेरीही पार पडली. यामध्ये या चौघांनी गीतगायन केले. अंतिम फेरीसाठी सुप्रसिद्ध गायिका माधुरी करमरकर, डॉ. आनंद नांदे, संगीतकार मिलिंद जोशी यांनी परीक्षण केले. स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणप्रसंगी स्वराला रत्नागिरी केंद्राची विजेती घोषित करण्यात आले आणि रोख रक्कम, प्रमाणपत्र आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. ती विनया परब यांच्याकडे शास्त्रीय गायन शिकत असून, संवादिनीवादनाचेही शिक्षण घेत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.