चळवळीतून विद्यार्थ्यांना नेतृवाची संधी
17423
चळवळीतून विद्यार्थ्यांना नेतृवाची संधी
मनीष दळवी ः बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयाचे स्नेहसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १३ ः बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयाच्या उत्तम कामगिरीमुळे जिल्ह्याच्या नावलौकिकात सातत्याने भर पडत आहे. महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन कौतुकास पात्र आहे. ज्या ठिकाणी सहकार्याची गरज असेल तिथे नक्कीच पुढे येऊ. विद्यार्थी चळवळीच्या माध्यमातून नेतृत्व पुढे येते. उत्तम आयुष्याला वळण देऊन, योग्य दिशा निवडून मार्गक्रमण केल्यास यश नक्की मिळते. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाप्रती असलेले प्रेम कायम ठेवावे, असे प्रतिपादन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी येथे केले.
येथील बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्यावतीने येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयात आयोजित ‘नादब्रह्म सांस्कृतिक महोत्सव २०२६’चे उद्घाटन दळवी यांच्या हस्ते झाले. व्यासपीठावर प्राचार्य डॉ. धनराज गोस्वामी, युवा महोत्सव समिती चेअरमन प्रा. पी. एम. देसाई, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, कनिष्ठ महाविद्यालय पर्यवेक्षक प्रा. दिलीप शितोळे, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख वरिष्ठ विभाग प्रा. विवेक चव्हाण, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख कनिष्ठ महाविद्यालय प्रा. हराळे, विद्यार्थी प्रतिनिधी कादंबरी म्हस्के, नित्यानंद वेंगुर्लेकर, हिना बागवे आदी उपस्थित होते. खासदार राणे यांच्या माध्यमातून या महाविद्यालयाला विशेष योजनेअंतर्गत चांगल्या सोई सुविधा मिळण्यासाठी ५ कोटी निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे दळवी यांनी सांगितले.
अध्यक्षीय भाषणात प्रा. गोस्वामी यांनी सांस्कृतिक महोत्सवातून विद्यार्थ्यांनी कलागुणांचे प्रदर्शन करून पुढील जीवनात महाविद्यालयाचे नाव उज्वल करावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रा. विवेक चव्हाण यांनी बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयात शैक्षणिक विकासासोबत महाविद्यालयाची उद्दिष्टे, उपक्रम व वाटचालीबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध क्षेत्रातील यश प्राप्त माजी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यात गायन क्षेत्रातील अमृता पेडणेकर, अभिनय क्षेत्रातील हर्षल जाधव, गौरव राऊळ, हर्षदा बागायतकर, मॉडेलिंग क्षेत्रातील किरण मेस्त्री यांचा समावेश होता. डॉ. सचिन परुळकर यांनी सूत्रसंचालन केले. विद्यार्थी प्रतिनिधी हिना बागवे हिने आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.