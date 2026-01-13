‘कृषी स्वावलंबन’चा १६ जणांना लाभ
‘कृषी स्वावलंबन’चा १६ जणांना लाभ
३८ लाख ६० हजारांचे अनुदान; नवीन विहीर, परसबागेसह सोलर पंपसाठी निधी
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ ः सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०२५-२६ अंतर्गत नवीन विहीर, परसबाग, सोलर पंप यासाठी राज्याकडून ३८ लाख ६० हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून एकूण १६ जणांना हा लाभ मंजूर केला आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणासाठी राबविण्यात येतात. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा समावेश आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव मागविले जातात. त्यानंतर लॉटरी काढून लाभार्थी निवड केली जाते. त्यानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर केले होते. राज्याने या वर्षासाठी जिल्ह्याला एक कोटी १५ लाख रुपये खर्चाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यातील ४२ लाख २० हजार रुपये खर्चाचे लाभार्थी निवड करून दिली आहे तर अजून ७२ लाख ८० हजार रुपये खर्चाचा लाभ मंजूर व्हायचा आहे.
राज्यस्तरावर काढलेल्या लॉटरीमध्ये जिल्ह्यातील १६ जणांना लाभ मंजूर झाला आहे. त्यामध्ये नऊ जणांना नवीन सिंचन विहीर, दोन जणांना परसबाग आणि पाच जणांना सोलर पंप असे लाभ मंजूर झाले आहेत. यामध्ये देवगड तालुक्यातील विजय कदम यांना नवीन विहीर, कणकवलीतील विष्णू पवार यांना परसबाग, सुशील सावंत यांना नवीन विहीर, राजेश कदम यांना नवीन विहीर मंजूर झाली आहे तर कुडाळ तालुक्यातील स्नेहल पावसकर यांना नवीन विहीर आणि सोलर पंप या दोन योजना मंजूर झाल्या आहेत. धोंडी जाधव यांना सोलर पंप मंजूर झाला आहे. मालवण तालुक्यातील दत्ताराम चव्हाण यांना सोलर पंप, धोंडी जंगम यांना नवीन विहीर असे लाभ मंजूर झाले आहेत. सावंतवाडी तालुक्यातील संतोष सांगेलकर यांना नवीन विहीर आणि सोलर पंप मंजूर झाला आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील बाबुराव मठकर यांना नवीन विहीर आणि परसबाग, भाई केळुसकर यांना सोलर पंप, लक्ष्मण खानोलकर यांना नवीन विहीर मंजूर झाली आहे. तसेच दोडामार्ग तालुक्यातील संतोष जाधव यांना नवीन विहीर मंजूर झाली आहे. अशाप्रकारे एकूण नऊ नवीन विहिरींसाठी ३६ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. दोन परसबाग यासाठी दहा हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. पाच सोलर पंप यासाठी अडीच लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. एकूण १३ लाभार्थ्यांना १६ लाभ दिले आहेत.
असे मिळते अनुदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमधून नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी, विद्युत पंप, परसबाग, सोलर पंप आदी कृषी संलग्न सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून दिले जाते. नवीन सिंचन विहिरीसाठी चार लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपये, सोलर पंपासाठी ५० हजार रुपये आणि परसबागेसाठी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्यानुसार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०२५-२६ अंतर्गत मंजूर अनुदानाच्या अधीन राहून १३ जणांना १६ लाभ मंजूर केले आहेत. त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अजून शिल्लक लक्षांश मंजूर झाल्यावर पुढील लाभार्थी मंजूर करून त्याला प्रशासकीय लाभ मंजूर करण्यात येणार आहे.
- गुरुराज परिट, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद
