-पत्र पेटीत टाकतानाचा क्षण ठरला आठवणींचा

मंडणगड: पत्र पेटीत टाकण्याचा तो क्षण अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारा ठरला.
विद्यार्थ्यांनी अनुभवली पत्रलेखनाची मजा
मंडणगड शाळेत भारतीय टपालखात्याचे हस्तक्षेपित उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता.१३ ः डिजिटल युगात विस्मरणात जात असलेल्या पत्रलेखनाला नवसंजीवनी देणारी पत्र पेटीत टाकण्याची प्रत्यक्ष अनुभूती मंडणगडमधील विद्यार्थ्यांनी अनुभवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात भारतीय टपालखात्याच्या मंडणगड विभागाच्यावतीने आयोजित पत्रलेखन स्पर्धा मोठ्या उत्साहात झाली.
स्पर्धेत पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. मंडणगड पोस्ट ऑफिसचे पोस्टमास्टर ज्ञानेश्वर भोंगाणे व इंगोळे यांचे स्वागत शाळेचे उपमुख्याध्यापक अर्जुन हुल्लोळी यांनी केले. आठवी ‘अ’ मधील विद्यार्थिनी विधी आंबेकरने या उपक्रमामागील उद्देश स्पष्ट करताना पत्रलेखनामुळे व्यक्त होणाऱ्या भावना आणि संवादाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांनी स्वतः पत्र लिहून शाळेतील टपालपेटीत टाकले. अनेक विद्यार्थ्यांसाठी हा पहिलाच अनुभव ठरला. आपले पत्र कुणापर्यंत पोहोचणार, या विचाराने विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता आणि आनंद दिसून आला. या वेळी प्रशालेचे पर्यवेक्षक शांताराम बैकर, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
