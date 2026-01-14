देवबागात विद्यार्थ्यांना सायकलींसह हेल्मेट
swt1318.jpg
17488
देवबाग ः येथील हायस्कूलच्या गरजू विद्यार्थ्यांना कॅनरा रोबेको म्युच्युअल फंड असेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या वतीने मोफत सायकली, हेल्मेटचे वाटप करण्यात आले.
देवबागात विद्यार्थ्यांना
सायकलींसह हेल्मेट
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १४ ः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला गती मिळावी आणि त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा, या उद्देशाने कॅनरा रोबेको म्युच्युअल फंड असेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या सीएसआर फंडातून अखिल देवबाग विकास मंडळ मुंबई संचलित डॉ. दत्ता सामंत इंग्लिश स्कूल, देवबाग येथील आठवी ते दहावीमधील २५ गरजू विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मोफत सायकली आणि हेल्मेटचे वाटप करण्यात आले.
मुंबई ब्रांच आयटी हेड दीपेश गोसावी यांच्या हस्ते हे वाटप करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून कंपनीचे गोवा ब्रांच सेल्स मॅनेजर सुरज साळगावकर, ऑपरेशन इन्चार्ज स्नेहल मातोंडकर आणि पत्रकार अमोल गोसावी उपस्थित होते. तसेच व्यासपीठावर मुख्याध्यापिका रचना रुपेश खोबरेकर, संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास येरागी, संस्था सदस्य निलेश सामंत आणि श्रीमती तारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाला शाळेतील सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रशालेचे ज्येष्ठ शिक्षक विवेक गोसावी यांनी केले, आभार रुपेश खोबरेकर यांनी मानले. ग्रामीण भागातील मुलांसाठी राबवलेल्या या उपक्रमाबद्दल पालकांनी आणि ग्रामस्थांनी कॅनरा रोबेको कंपनीचे विशेष आभार मानले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.