स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त मॅरेथॉन
स्वामी विवेकानंद
जयंतीनिमित्त मॅरेथॉन
गुहागर ः खरे-ढेरे-भोसले महाविद्यालयात आजीवन शिक्षण आणि विस्तार विभाग आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त विद्यमाने रन फॉर स्वदेशी मोहिमेंतर्गत मॅरेथॉन रन झाली. स्वामी विवेकानंद यांच्या १६४व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्यास अभिवादन करणे. त्याचबरोबर युवकांमध्ये शिस्त, शारीरिक तंदुरूस्ती, एकीचे बळ, राष्ट्रीय एकात्मता इत्यादी गुणांची जोपासना करणे, हा या मॅरेथॉनचा मुख्य उद्देश होता. ही मॅरेथॉन तीन टप्प्यात झाली. महाविद्यालय बसस्टॉपपासून सुरू होऊन सिव्हिल हॉस्पिटल-बसस्टँड व पोलिस ग्राऊंडपर्यंत दोन किमी मॅरेथॉन झाली. ही मॅरेथॉन यशस्वी करण्यात गुहागर पोलिस कर्मचारी, ग्रामीण रुग्णालय गुहागर, विपुल कदम यांची ॲम्बुलन्स, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सहकार्य लाभले.
‘स्वीकृत’साठी
सेनेकडून परचुरे
गुहागर ः गुहागर नगरपंचायतीमध्ये शिवसेनेकडून पालकमंत्री उदय सावंत यांचे निकटवर्ती असणारे अमरदीप परचुरे यांचे नाव निश्चित झाले. त्यांनी शिवसेनेच्या युवासेनाच्या तालुकाप्रमुख म्हणून सहा वर्षे काम केले. कलाविकास रंगभूमी, गजानन नाट्यसमाज यांच्या माध्यमातून उत्सवांमध्ये होणाऱ्या नाटकांमध्ये अभिनय, नेपथ्य, पार्श्वसंगीत आदी क्षेत्रात काम केले आहे. तसेच सध्या श्री देव व्याडेश्वर देवस्थानमध्ये कार्यवाह पदावर काम करत आहेत.
