झाराप मिडलकटनजीक सर्कल उभारा
17544
झाराप मिडलकटनजीक सर्कल उभारा
ग्रामस्थांची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, उपोषणाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ ः अपघात टाळण्यासाठी बंद केलेला झाराप येथील मिडलकट अपघातांचे कारण ठरत असून त्या ठिकाणी सर्कल व्हावे, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून झाराप ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या मागणीची दखल न घेतल्यास २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडू, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची आज झाराप ग्रामस्थांनी भेट घेऊन निवेदन दिले. परंपरागत चालू असणाऱ्या माणगाव खोऱ्यातून वेंगुर्ले तालुक्याशी झाराप तिठ्यामार्फत जोडणारा मिडलकट बंद केल्यामुळे जनतेची आणि वाहनधारकांची मोठी गैरसोय होत आहे. झाराप तिठा येथे सर्कल करून मधोमध शिवस्मारक उभारावे, जोपर्यंत ते होत नाही, तोपर्यंत मिडलकट पूर्ववत चालू करून वाहनांच्या वेगमर्यादेला आळा घालण्यासाठी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला रम्बलर टाकावेत.
महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे जोडरस्त्यावर गटार करावेत. झाराप झिरो पॉईंट येथे उड्डाणपुलाखाली अपघात होण्याची शक्यता असल्याने तिथे सिग्नल उभारावेत, या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांना झाराप ग्रामस्थांच्या वतीने निवेदन सादर केले. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या अपघाती निधनानंतर उसळलेल्या जनआंदोलनामुळे माणगाव खोरे आणि वेंगुर्ले तालुक्याला जोडणारा झाराप तिठ्यावरील मिडलकट बंद करण्यात आला, पण माणगावमधून येणारी वाहने विरुद्ध बाजूने कुडाळच्या दिशेने जात असल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढत असून पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
महामार्ग प्राधिकरणाकडून दोन्ही बाजूला नियमाप्रमाणे जमीन हस्तांतरित केली गेली तरी दोन्ही बाजूला जोडरस्ते आणि गटार का केले जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. पंचक्रोशीतील साळगाव हायस्कूलला जाणारे विद्यार्थी याच मार्गाने पायी जात असल्याने मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे, अशी खंत व्यक्त केली. महामार्ग प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. झाराप झिरो पॉइंट येथे उड्डाणपुलाखाली अपघात टाळण्यासाठी सिग्नल यंत्रणा बसवावी. झाराप तिठा येथील जागा संपादित करून संबंधित बाधित इमारतींचा मोबदला दिलेला असताना तिथे नवीन इमारतींचे बांधकाम होत असून त्याची चौकशी करावी. यावर २६ जानेवारीपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यास उपोषण आणि त्यानंतर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रुपेश बिडये यांच्यासह ग्रामस्थांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.