जाकादेवीत विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू
विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू
जाकादेवी येथील घटना ; वनविभागाची भेट
रत्नागिरी, ता. १३ : तालुक्यातील खालगाव जाकादेवी येथील विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. बिबट्या सडलेल्या अवस्थेत सापडल्याने पाच ते सहा दिवसांपूर्वी तो विहिरीत पडलेला असावा, असा अंदाज वनविभागाचा आहे. तपासणीनंतर बिबट्याचे शव दहन करण्यात आले.
खालगांव जाकादेवी येथील वळवी खासगी कामानिमित्ताने आठ-दहा दिवसांपूर्वी बाहेरगावी गेले होते. काही दिवसांनी त्यांच्या विहिरीत बिबट्या पडल्याची घटना घडली. घरमालक नसल्यामुळे बिबट्या विहिरीत पडल्याचे अनेक दिवस कोणाच्याही लक्षात आले नाही. परिसरात पसरलेल्या दुर्गंधीमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. बिबट्या भक्ष्याच्या शोधात असताना विहिरीची जाळी फाटून तो विहिरीत पडला. बिबट्या सात ते आठ वर्षांचा नर असून, या विषयी वनविभागाला कळवण्यात आले. परिक्षेत्र वनाधिकारी प्रकाश सुतार, वनरक्षक विभागाचे एन. एस. गावडे, शर्वरी कदम यांच्यासह मदतीला लगाव जाकादेवी येथील सेवाभावी ग्रामस्थ, तरुणांनी शर्थीचे प्रयत्न करून विहिरीतून बिबट्याला बाहेर काढले. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बिबट्याचे शवविच्छेदन करणे शक्य नसल्याने दहन केले.
