मोटार व दुचाकीच्या धडकेत दांम्पत्य जखमी
हातखंबा येथे मोटार-दुचाकी यांच्या झालेल्या अपघातात वाहनांची झालेली दुरवस्था.
हातखंब्यात मोटार-दुचाकीचा अपघात
दाम्पत्य जखमी ; दोन्ही वाहनांचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ ः मुंबई- गोवा महामार्गावरील हातखंबा येथील रस्त्यावर मोटार-दुचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील दाम्पत्य जखमी झाले. महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना तत्काळ उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अधिक उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. प्रतीक संदीप जोशी (वय २४, रा. आंजणारी, ता. लांजा) व स्नेहल प्रतीक जोशी अशी जखमींची नावे आहेत. हा अपघात आज सकाळी सातच्या सुमारास हातखंबा येथे झाला.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रतीक जोशी हे दुचाकीवरून पत्नी स्नेहल जोशी यांना घेऊन सकाळी आंजणारीहून रत्नागिरी-कुवारबाव येथे जात होते. मोटारीवरील चालक अमोघ उल्हास मुळ्ये (रा. कळंझोडी, रत्नागिरी) हे कळंझोडीहून रत्नागिरीकडे येत असताना मोटार व दुचाकी यांच्यात हातखंबा येथे जोरदार धडक झाली. या अपघातात दुचाकीवरील प्रतीक जोशी व स्नेहल जोशी हे जखमी झाले. स्नेहल यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी त्यांना रत्नागिरीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सकाळच्या सुमारास झालेला हा अपघात इतका भयंकर होता की, दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले आहे. मोटारीच्या चालक बाजूचे तर दुचाकीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून जखमींना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. या अपघातप्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती.
