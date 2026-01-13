राजापूर उपनगराध्यक्षपदी ठाकरे सेनेचे विनय गुरव

-rat१३p३९.jpg-
राजापूर ः नवनिर्वाचित उपगराध्यक्ष विनय गुरव यांचे अभिनंदन करताना नगराध्यक्ष अॅड. हुस्नबानू खलिफे.
राजापूर उपनगराध्यक्षपदी विनय गुरव
ठाकरे शिवसेनेकडून एकमेव अर्ज ; स्वीकृतपदी शिवलकर, बाकाळकर यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १३ ः राजापूर नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्षपदाची आज निवडणूक झाली असून, त्यामध्ये महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) विनय गुरव यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून महाविकास आघाडीकडून राजापूर तालुका ओबीसी समन्वय समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलकर आणि महायुतीकडून माजी नगरसेवक सुभाष बाकाळकर यांची निवड झाली.
राजापूर पालिकेची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष खलिफे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार, कार्यालयीन अधीक्षक जितेंद्र जाधव यांसह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. पालिकेच्या नाथ पै सभागृहामध्ये झालेल्या या पहिल्या सभेमध्ये उपनराध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पालिकेतील सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे विनय गुरव यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महायुतीकडून उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. त्यामुळे गुरव यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर, दोन जागांवरील स्वीकृत नगरसेवकांची निवड झाली. त्यामध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या गटाकडून राजापूर तालुका ओबीसी समन्वय समितीचे अध्यक्ष शिवलकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. महायुतीच्या गटाकडून माजी नगरसेवक बाकाळकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. शिवलकर आणि बाकाळकर यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड झाली.
उपनगराध्यक्ष, नगरसेवकांचे स्वागत
राजापूर नूतन उपनगराध्यक्ष गुरव, स्वीकृत नगरसेवक शिवलकर, बाकाळकर यांचे नगराध्यक्ष अॅड. खलिफे यांच्यासह सर्व नगरसेवकांनी अभिनंदन केले. उपनगराध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर गुरव यांना नगराध्यक्ष अॅड. खलिफे यांनी उपनगराध्यक्षांच्या दालनात नेऊन बसवले. यावेळी त्यांचे उपस्थितांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
