बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयास पूर्ण सहकार्य
वेंगुर्ले ः बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या अंतिम दिवशीचे उद्घाटन करताना विशाल परब. सोबत वेदिका परब, प्राचार्य गोस्वामी व इतर.
बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयास पूर्ण सहकार्य
विशाल परबः ‘नादब्रम्ह’ महोत्सवानिमित्ताने विद्यार्थ्यांशी संवाद
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १४ः ध्येय गाठण्यासाठी, भवितव्य घडवण्यासाठी मनात दृढनिश्चय करून पुढील वाटचाल करावी. बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयाने अनेक मुले घडविली. शिस्त काय असावी, हे या महाविद्यालयातून पाहायला मिळते. महाविद्यालयाच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करू, अशी ग्वाही भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी येथे दिली.
बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयात आयोजित ‘नादब्रम्ह सांस्कृतिक महोत्सव’च्या दुसऱ्या व अंतिम दिवसाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन विशाल परब व पत्नी वेदिका परब यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने व श्रीफळ वाढवून करण्यात आले. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. विशाल परब यांनी बॅ. खर्डेकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
व्यासपीठावर प्राचार्य डॉ. धनराज गोस्वामी, कलावलयचे बाळू खामकर, युवा महोत्सव समिती चेअरमन प्रा. पी. एम. देसाई, विद्यार्थी प्रतिनिधी कादंबरी म्हस्के, नित्यानंद वेंगुर्लेकर, हिना बागवे आदी उपस्थित होते. महाविद्यालयाच्या वतीने विशाल परब, वेदिका परब व बाळू खामकर यांचा सन्मान करण्यात आला. परब यांच्या हस्ते विविध स्पर्धेत यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा गौरव व निवृत्त शिपाई शेखर माडकर यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी परब दांपत्याने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
वेदिका परब यांनी, विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून मन भरून आले. बॅ. खर्डेकर महाविद्यालय आज संपूर्ण कोकणचा अभिमान ठरले आहे. ग्रामीण भागातील गरीब, होतकरू, शेतकरी, मच्छीमार कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी या महाविद्यालयातून मिळत आहे. महाविद्यालयाचे ऋण जपत समाजाला देणारे नागरिक व्हा, हीच बॅ. खर्डेकर यांच्या विचारांना आदरांजली ठरेल, असे सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. सचिन परुळकर यांनी केले.
