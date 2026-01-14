योग आणि ध्यानातून तणावमुक्त जीवन शक्य
सिंधुदुर्गनगरी : येथील कार्यक्रमात उमेश वायंगणकर यांनी योग आणि ध्यानधारणा याबाबत मार्गदर्शन केले.
उमेश वायंगणकर : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना योग, ध्यानाचे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १४ : नियमित योग आणि ध्यानधारणा केल्यास तणावमुक्त जीवन जगणे शक्य आहे, असे प्रतिपादन आर्ट ऑफ लिव्हींगचे मार्गदर्शक उमेश वायंगणकर यांनी केले.
सिंधुदुर्गनगरी येथे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी योग आणि ध्यानधारणा शिबिर झाले. यात श्री. वायंगणकर यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, तणावमुक्त जीवन असेल तरच मनाला शांतता मिळते. आरोग्यदायी जीवनशैली आत्मसाथ करता येते. या बाबी समाजामध्ये सलोखा आणि सेवाभाव वाढविण्यासाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने दिवसातील काही वेळ तरी योग आणि ध्यानधारणेसाठी द्यायला हवा.
स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्त आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्या माध्यमातून योग आणि ध्यानधारणा मार्गदर्शन शिबिर झाले. या कार्यक्रमाला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती देशमुख, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री. इंदुलकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री. चेंडके, श्री. देशिंगकर, श्री. नडगदल्ली, श्रीमती पाटील तसेच जिल्हा सरकारी वकील ॲड. संदीप राणे आदी उपस्थित होते.
शंकर धुरी, नंदकुमार आरोलकर, वैशाली मुळे, ॲड. गायत्री मालवणकर, ॲड. उल्का पावसकर व मानसी वायंगणकर यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मेहनत घेतली. प्रास्ताविक ॲड. उल्का पावसकर यांनी केले.
सरकारे
