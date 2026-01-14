कणकवली : अक्षर मित्र पुरस्कार
अजय कांडर
साहित्य चळवळ योगदानासाठी
कांडर यांना अक्षरमित्र पुरस्कार
एक फेब्रुवारी रोजी लांजा रिंगणे येथे पुरस्काराचे वितरण
कणकवली, ता. १४ : येथील कवी अजय कांडर यांना राजापूर लांजा नागरिक संघ, मुंबई यांच्यावतीने देण्यात येणारा यंदाचा ‘अक्षरमित्र पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला आहे. लांजा–रिंगणे येथे होणाऱ्या अकराव्या ग्रामीण साहित्य संमेलनात १ फेब्रुवारी रोजी कवी कांडर यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष सुभाष लाड आणि सरचिटणीस प्रमोद पवार यांनी दिली.
राजापूर लांजा नागरिक संघ, मुंबई यांच्यावतीने गेली काही वर्षे विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. याच परंपरेनुसार यावर्षी साहित्य चळवळीत दिलेल्या भरीव योगदानासाठी कवी अजय कांडर यांची ‘अक्षरमित्र पुरस्कार’साठी निवड केली आहे.
कवी अजय कांडर हे कोकणातील एक जबाबदार साहित्य-सांस्कृतिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. गेली ३५ वर्षे त्यांनी तळकोकणात सातत्याने आणि गांभीर्याने साहित्य चळवळ जोपासली आहे. साहित्य लेखन व वाचन संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी त्यांनी अखंड प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. श्री. कांडर यांनी आवानओल प्रतिष्ठान, कणकवली, समाज साहित्य प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग आणि संस्कृती प्रतिष्ठान, इचलकरंजी या साहित्य संस्थांची त्यांनी स्थापना केली असून, या संस्थांच्या माध्यमातून कोकणासह महाराष्ट्रातील विविध भागांत अनेक दर्जेदार साहित्यिक उपक्रम राबविले जात आहेत.
