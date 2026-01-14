राजापुरात राजकीय धुळवडीला सुरवात
राजापुरात राजकीय धुळवड सुरू
जिल्हा परिषद निवडणूक ; सहा गणात सर्वसाधारण आरक्षणामुळे इच्छुक जास्त
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १४ ःरखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे अखेर बिगूल वाजले आहे. त्यामध्ये तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि बारा पंचायत समिती गणांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील राजकीय धुळवडीला सुरुवात झाली आहे. राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
पंचायत समितीच्या बारा गणांपैकी वडदहसोळ, रायपाटण, धोपेश्वर, पेंडखळे, कातळी असे तब्बल पाच पंचायत समिती गण सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित झाले आहेत. या गणांमध्ये सर्वच पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उमेदवारी निश्चित करताना पक्ष नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. उर्वरित सर्वसाधारण महिला म्हणून तळवडे, केळवली, अणसुरे, नामप्र महिला म्हणून ताम्हाणे, नाटे, नामप्र म्हणून जुवाठी असे गण आरक्षित झाले आहेत. जिल्हा परिषद आरक्षणाचा विचार करता धोपेश्वर, वडदहसोळ सर्वसाधारण, तळवडे, साखरीनाटे, कातळी सर्वसाधारण महिला, जुवाठी नामप्र असे आरक्षित झाले आहेत.
तालुक्यातील बारा पंचायत समिती गणांची नव्याने रचना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वडदहसोळ गण-ओणी, मंदरूळ, चुनाकोळवण, कळसवली, वडवली, कोंडीवळे, खरवते, वडदहसोळ, शिवणे बुद्रुक; रायपाटण गण- ओझर, सौंदळ, कोळवणखडी, येळवण, ओशिवळे, वाटूळ, आडवली, रायपाटण, परटवली; तळवडे गण-पाचल, कारवली, येरडव, करक, पांगरीखुर्द, झर्ये, तळवडे, परूळे, हरळ; ताम्हाणे गण- ताम्हाणे, अजिवली, हातदे, मूर कोळंब, काजिर्डा, मिळंद, जवळेथर, तुळसवडे; केळवली गण- केळवली, मोरोशी, तळगाव, ससाळे, हसोळतर्फे सौंदळ, मोसम, पांगरी बुद्रुक, दोनिवडे, आंगले, फुपेरे; जुवाठी गण- कोंडयेतर्फे सौंदळ, प्रिंदावण, जुवाठी डोंगर, विल्ये, महाळुंगे, पन्हळेतर्फे सौंदळ, वाल्ये, शेजवली, हातिवले, कणेरी, उन्हाळे; धोपेश्वर गण- कोदवली, शेढे, कोंढेतड, शीळ, चिखलगाव, गोठणे दोनिवडे, धोपेश्वर, गोवळ; पेंडखले गण- भालावली, भू, तेरवण, कोतापूर खिणगिणी, दसुर, देवीहसोळ, पेंडखळे; नाटे गण- कशेळी, कोंडसर बुद्रुक, राजवाडी, वाडापेठ, मोगरे, नाटे, आंबोळगड, साखरीनाटे साखरीनाटे, देवाचेगोठणे, धाऊलवल्ली, शिवणेखुर्द, सोलगाव; अणसुरे गण- अणुसरे, दळे, कुवेशी, पडवे, जैतापूर, मिठगवाणे, माडबन, साखर, निवेली जुवे जैतापूर; कातळी गण- सागवे, नाणार, कुंभवडे, तारळ, उपळे या गावांमध्ये नव्या रचनेप्रमाणे विस्तारलेले आहेत.
सभापतीपद मिळणार महिलेला
राजापूर पंचायत समितीचे सभापतिपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला असे आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे नामप्र प्रवर्गातील महिलांना सभापतिपदाची संधी उपलब्ध असल्याने सभापतिपदावर डोळा ठेवून अनेक महिला पंचायत समितीच्या निवडणूक आखाड्यात इच्छुक आहेत.
राजापूर तालुक्यामध्ये शिवसेनेची चांगली ताकद असून, पक्षाने स्वबळाची तयारी केली आहे; मात्र, वरिष्ठांच्या निर्णयानुसार महायुती झाल्यास महायुती म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवू. शिवसेनेतील इच्छुकांकडून इच्छुक म्हणून उमेदवारी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
--दीपक नागले, शिवसेना, राजापूर तालुकाप्रमुख
