राजाराम धारगळकर
बांदा प्रभारी सरपंचपदी
राजाराम धारगळकर
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १४ ः येथील ग्रामपंचायतीच्या प्रभारी सरपंचपदी उपसरपंच राजाराम उर्फ आबा धारगळकर यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. विद्यमान सरपंच प्रियांका नाईक या वैयक्तिक कारणास्तव सुट्टीवर गेल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी सरपंच म्हणून धारगळकर यांची नियुक्ती केली आहे.
प्रभारी सरपंचपदाचा कार्यभार स्वीकारताच धारगळकर यांचे भाजपच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले. शहरातील विकासकामे, नागरी समस्या तसेच ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्याची जबाबदारी ते समर्थपणे सांभाळतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. धारगळकर हे प्रभाग क्रमांक १ चे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची जानेवारी २०२५ मध्ये पक्षीय धोरणानुसार उपसरपंचपदी निवड झाली होती. धारगळकर यांच्या नियुक्तीमुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सातत्य राहील तसेच सुरू असलेल्या व प्रस्तावित विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
