संगमेश्वरमध्ये टपाल विभागाची जनजागृती रॅली

संगमेश्वर ः टपाल विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या जनजागृती रॅलीत सहभागी डाकघर अधीक्षक ज्ञानेश्वर कुलकर्णी आणि कर्मचारी.
संगमेश्वरमध्ये टपाल विभागाची रॅली
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १४ ः पोस्टल सेवा जनसामान्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचाव्यात तसेच बचत आणि सुरक्षित गुंतवणुकीबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देशाने संगमेश्वर पोस्ट कार्यालयाच्यावतीने जनजागृती रॅली काढण्यात आली. संगमेश्वर बसस्थानकापासून बाजारपेठमार्गे पोस्ट कार्यालयापर्यंत डाकघर अधीक्षक ज्ञानेश कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रॅली काढण्यात आली.
या रॅलीत पोस्टल कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी पोस्टमास्तर संतोष गवंडी, पोस्टल असिस्टंट रवींद्र घडशी उपस्थित होते. ठेवसुरक्षेसाठी व बचतीसाठी या घोषवाक्याखाली रत्नागिरी डाक विभागाची विशेष मोहीम या निमित्ताने जनतेसमोर मांडण्यात आली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात भविष्याची तरतूद, मुलांचे शिक्षण तसेच वृद्धावस्थेतील जबाबदाऱ्या यासाठी बचत अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. जनतेला बचतीचे विविध लाभ मिळावेत, या उद्देशाने १९ ते २४ जानेवारी या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व डाक कार्यालयांमध्ये विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान जास्तीत जास्त नवीन खाती उघडण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी ही जनजागृती रॅली काढण्यात आली.
दहा लाखांहून अधिक चालू खाती
रत्नागिरी डाक विभागात डिसेंबर २०२५ अखेर एकूण १० लाख ९१ हजार २७७ चालू खाती असून, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत १ लाख २५ हजार ५२० नवीन खाती उघडण्यात आल्याचे या प्रसंगी सांगण्यात आले.
