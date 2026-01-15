मालवण येथे रविवारी सिनेमा करिअर सेमिनार
मालवण येथे रविवारी
सिनेमा करिअर सेमिनार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १५ ः कलाप्रेमी बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या ५५ व्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील बॅ. नाथ पै सेवांगण आणि सिने कथा कीर्तन कुर्ला टू वेंगुर्ला यांच्या संयुक्त विद्यमाने १८ जानेवारीला सकाळी ९.३० ते १२ यावेळेत सेवांगणच्या दादा शिखरे सभागृहात सिनेमा करिअर सेमिनारचे आयोजन केले आहे. "गडग्यावरच्या मुलांना पडद्यावर नेणारी" अशी संकल्पना असलेल्या या सेमिनारच्या माध्यमातून सिनेसृष्टीत करिअर करू इच्छिणाऱ्या कोकणच्या तरुणांना मोफत मार्गदर्शन मिळणार आहे. या कार्यशाळेत नुकत्याच गाजलेल्या ''कुर्ला टू वेंगुर्ला'' या चित्रपटाचे लेखक, निर्माता आणि तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. चित्रपट निर्मितीची प्रक्रिया, पटकथा लेखन आणि या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी यावर सखोल मार्गदर्शन यावेळी केले जाईल. हा सेमिनार पूर्णपणे मोफत असून केवळ १८ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींसाठी आयोजित करण्यात आला आहे. सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. इच्छुकांनी लक्ष्मीकांत खोबरेकर, संजय आचरेकर यांच्याशी संपर्क साधावा. या उपक्रमाचे नियोजन बॅ. नाथ पै सेवांगणचे अध्यक्ष देवदत्त परुळेकर, कार्याध्यक्ष किशोर शिरोडकर, कार्यवाह लक्ष्मीकांत खोबरेकर आणि कोषाध्यक्ष शैलेश खांडाळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे. मालवण परिसरातील जास्तीत जास्त तरुणांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.
