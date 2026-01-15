‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात वारकरी ''पंढरपूर''कडे
केळूसः येथून पहाटे जिल्ह्यातील वारकरी पंढरपूर येथे पायी निघाले होते.
केळूसमधून प्रथमच पायी वारी; जिल्ह्यातील शेकडो भाविकांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १५ ः माघी एकादशीचे औचित्य साधून आज सकाळी सद्गुरू श्री नामदेव महाराज समाधी मंदिर, केळूस येथून केळूस–पंढरपूर पायी वारीचा भक्तीमय प्रारंभ झाला. जिल्ह्यातील शेकडो वारकरी मंडळी दिंडी, पताका, टाळ–मृदंगाच्या गजरात ‘राम कृष्ण हरी’चा जप करीत भक्तिभावाने पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झाली.
केळूस समाधी मठ ते पंढरपूर अशी पायी वारी यंदा प्रथमच आयोजित केली असून या पहिल्याच वर्षी वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. आज सकाळी ६.३० वाजता वारकरी केळूस येथील नामदेव महाराज मठाजवळ एकत्र आले. नामदेव महाराजांच्या समाधीस्थळी विधिवत पूजा करून वारीचा प्रारंभ करण्यात आला. ही पायी वारी म्हापण मार्गे माऊली मंदिर पाट, रामेश्वर मंदिर (हुमरमळा), माड्याचीवाडी मार्गे श्री राऊळ महाराज समाधी मंदिर, पिंगुळी येथे दुपारी १ वाजता महाप्रसादासाठी थांबली. त्यानंतर वारकरी पुन्हा पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झाले.
वारीदरम्यान श्री काका खानोलकर महाराज समाधी मंदिर (साळगाव), सद्गुरू श्री अवधूतानंद महाराज समाधी मंदिर (माडखोल), श्री साटम महाराज समाधी मंदिर (दाणोली), श्री मुळे महाराज समाधी मंदिर (गारगोटी), श्री बाळू मामा समाधी मंदिर (आदमापूर), श्री दत्त संस्थान (नरसोबाची वाडी), तसेच सद्गुरू श्री तात्यासाहेब माऊली महाराज (शिरोळ) अशा अनेक पवित्र व महत्त्वाच्या स्थळांना भेट देण्यात येणार आहे.
चौकट
तब्बल १२ दिवसांचा प्रवास
मिरज–सांगोला मार्गे सुमारे १२ दिवसांच्या प्रवासानंतर ही वारी पंढरपूर येथे पोहोचणार असल्याची माहिती वारकरी मंडळींकडून देण्यात आली. वारीच्या पहिल्याच दिवशी शेकडो वारकरी मोठ्या उत्साहात सहभागी झाल्याने परिसरात भक्तीमय वातावरण निर्माण झाले होते.
