उपनगराध्यक्ष निरवडेकर यांचा सावंतवाडीत सत्कार
swt155.jpg
17973
सावंतवाडी ः उपनगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर यांचा सन्मान करताना संजय तानावडे, साईनाथ तानावडे.
उपनगराध्यक्ष निरवडेकर
यांचा सावंतवाडीत सत्कार
सावंतवाडी, ता. १५ः येथील शहराच्या नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अनिल निरवडेकर यांच्यावर सध्या सर्वस्तरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर निरवडे गावचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय तानावडे आणि साटम महाराज मेडिकलचे साईनाथ तानावडे यांनी नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्षांची सदिच्छा भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
याप्रसंगी तानावडे यांनी, निरवडेकर हे मूळचे निरवडे गावचे रहिवासी असून आज ते सावंतवाडी शहराच्या उपनगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले आहेत, ही गावासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. या भेटीदरम्यान आगामी १८ जानेवारीला निरवडे गावाच्या वतीने आयोजित केलेल्या गौरव सोहळ्याचे निमंत्रणही तानावडे यांनी दिले. भारतीय सैन्य दलात निवड झाल्याबद्दल पियुष बर्डे आणि वेदांत पारकर यांचाही या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.