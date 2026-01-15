सक्षमीकरणसाठी ''सराव'' महत्त्वाचा
swt158.jpg
कुडाळः येथे आयोजित शिष्यवृती सराव परीक्षेचे उद्धाटन करताना गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
संदेश किंजवडेकर ः कुडाळात शिष्यवृती सराव परीक्षेचे उद्धाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १५ ः स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी आणि त्यांची तयारी सक्षम करण्यासाठी शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अशा उपक्रमांचे सातत्याने आयोजन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सिंधुदुर्ग करत असून हे कार्य निश्चितच कौतुकास्पद आहे, असे प्रतिपादन गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सिंधुदुर्गच्या वतीने जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये पाचवीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सराव स्पर्धा परीक्षेचे आयोजन केले आहे. कुडाळ येथील तालुका स्कूलमध्ये या परीक्षेचे उद्घाटन संदेश किंजवडेकर यांच्या हस्ते मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य महासचिव राजन कोरगावकर, शिक्षक माजी नेते नंदकुमार राणे, दादा जांभवडेकर, तालुकाध्यक्ष शशांक आटक, तालुका सरचिटणीस महेश गावडे, कुडाळ नं. १ शाळेचे मुख्याध्यापक यल्लापा दळवी, लक्ष्मण आगलावे, रश्मी कोरगावकर, मीरा गावडे, आप्पा सावंत, बाळकृष्ण मर्गज, विश्वनाथ जांभवडेकर, मिनिनाथ आडसरे, अनिता गोसावी उपस्थित होते.
उद्घाटनप्रसंगी बोलताना किंजवडेकर म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग ही विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबवत आहे. असे उपक्रम अनेकदा प्रशासन स्तरावरही होत नाहीत. मात्र, शिक्षकांच्या या प्रयत्नांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा गेली अनेक वर्षे राज्याच्या शैक्षणिक गुणांकनात अव्वल राहिला आहे. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जाताना सराव परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आपली सद्यस्थिती समजते तसेच अधिक गुण मिळविण्यासाठी कोणती तयारी करावी, याचे योग्य मार्गदर्शन शिक्षकांकडून मिळते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठीही अशा मार्गदर्शन वर्गांचे आयोजन होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य महासचिव राजन कोरगावकर यांनी समितीच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक करत विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या. प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष शशांक आटक यांनी केले. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये या परीक्षा घेतल्या जात असून दरवर्षी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तालुका सरचिटणीस महेश गावडे यांनी सुत्रसंचालन केले.
