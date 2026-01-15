- मेढाच्या सौर प्रकल्पांच्या कामाची होणार चौकशी
मेढाच्या सौरप्रकल्प कामाची चौकशी करू
मनुज जिंदल ः देखभाल दुरुस्तीकडे संस्थेचे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ : शासनाच्या सौरऊर्जा धोरणांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय इमारती ‘हरित‘ करण्यावर भर दिला आहे. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेढा) या संस्थेमार्फत सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांच्या प्रचारप्रसारासह ऊर्जासंवर्धनाचे काम केले जाते. आतापर्यंत जिल्ह्यात राबवलेल्या सौरऊर्जा यंत्रणांची सद्यःस्थिती काय आहे? त्यांची नियमित साफसफाई आणि लेखापरीक्षण (ऑडिट) होते की नाही? याची सखोल चौकशीचे आदेश देणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल (ता. १४) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प देखभालीवर कडक भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, पर्यावरणाचे रक्षण आणि वीजबिलात कपात करण्यासाठी सर्व विभागांनी आपल्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करावेत यासाठी मेढाच्या माध्यमातून तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत; मात्र केवळ यंत्रणा बसवून उपयोग नाही तर त्या कार्यान्वित आहेत की, नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. अनेक ठिकाणी सौरपॅनेलवर धूळ साचल्याने किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे या सर्व यंत्रणांचे ऑडिट आणि नियमित साफसफाई केली जाते का याची चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणामार्फत (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांचा प्रचारप्रसार केला जातो. ऊर्जेची बचत करणे आणि पर्यावरणास अनुकूल ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवणे हा मेढाचा मुख्य उद्देश आहे; परंतु मेढामार्फत बसवण्यात आलेल्या सौरप्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती होत नाही, याबाबत तक्रारी आहेत. त्यामुळे काही प्रकल्प बंद आहेत, ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडली तेव्हा जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी याबाबत ठोस पावले उचलून त्याचे लेखापरीक्षण करू, असे सांगितले.
