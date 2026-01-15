मतदान टक्केवारी वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृती
मंडणगड ः निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी संवाद साधताना तहसीलदार अक्षय ढाकणे.
मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी जनजागृती
अक्षय ढाकणे ः जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी प्रशासन सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १५ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मंडणगड तालुक्यातील प्रशासन कार्यरत झाले असून, मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक मतदार जनजागृती अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अंतर्गत तालुक्यातील ग्रामीण भागात पथनाट्य, मतदार रॅली तसेच विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागृती केली जाणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अक्षय ढाकणे यांनी दिली.
मंडणगड येथील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी त्यांनी निवडणूक कार्यक्रम, प्रशासकीय तयारी तसेच मतदारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सुविधांची सविस्तर माहिती दिली. या निवडणुकांमध्ये १ जुलै २०२५ पर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट झालेल्या नवीन मतदारांनाच मतदानाचा हक्क राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदार यादीत नाव आहे की नाही तसेच मतदार क्रमांक याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मताधिकार मोबाईल अॅपचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन ढाकणे यांनी केले. सर्व मतदारांना त्यांच्या प्रभागातील मतदान केंद्र, मतदार यादीतील क्रमांक या संबंधीची स्लिप निवडणूक यंत्रणेमार्फत वेळेआधीच पोहोच केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
-----
तालुक्यात ८५ मतदान केंद्र
तालुक्यात मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी एकूण ८५ मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत तसेच निवडणूक कामकाजासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम तालुक्यात सुरू आहे. ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग मतदारांना मतदान केंद्रांवर येणे व मतदान करणे सुलभ व्हावे यासाठी रॅम्प, व्हीलचेअर, बसण्याची व्यवस्था आदी सोयीसुविधांवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे, असे तहसीलदार ढाकणे यांनी सांगितले.
