निकम जयंती महोत्सव
गोविंदराव निकम जयंती महोत्सव आजपासून
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ ः सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक, माजी खासदार स्व. गोविंदराव निकम यांच्या ९१व्या जयंतीनिमित्त १६ व १७ जानेवारीला सावर्डे येथील ‘स्मृतिगंध’ या स्मारकस्थळी जयंती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महोत्सवाचा प्रारंभ शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी १० वा. होणार असून, या वेळी दीपस्तंभ फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष यजुर्वेद महाजन, चित्रपट व नाट्य अभिनेत्री गार्गी फुले-थत्ते युवापिढीला मार्गदर्शन करणार आहेत. जयंती महोत्सवाची सुरुवात १६ जानेवारीला सकाळी साडेआठ वाजता भक्तीसंगम सह्याद्री कलामंच प्रस्तुत गीतांजली या कार्यक्रमाने होणार आहे. दुपारी तीन वाजता ‘फक्त बसा आणि मनसोक्त हसा’ हा विशेष कार्यक्रम लोकशाहीर रणजीत आशा अंबाजी (कोल्हापूर) सादर करणार आहेत. संध्याकाळी सात वाजता भजनसंध्या सह्याद्री परिवार कर्मचारीवृंद यांच्या वतीने सादर केला जाणार आहे. १७ ला सकाळी साडेनऊ वाजता विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरण होईल.
समारंभाला मराठी अभिनेते व हास्यजत्रा फिल्म प्रभाकर मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. याच दिवशी सकाळी ११ वा. सह्याद्री बालकलाविष्कार व दुपारी दोन वाजता सह्याद्री युवा कलाविष्कार सादर केला जाणार आहे. सोहळ्याला सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे कार्याध्यक्ष व आमदार शेखर निकम, विश्वस्त मंडळातील सर्व सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी व परिसरातील नागरिक उपस्थित राहणार आहेत. जयंती महोत्सवात स्व. गोविंदरावजी निकम यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि राष्ट्रहिताच्या कार्याचा गौरव करण्यात येणार असून, विविध उपक्रम व मार्गदर्शन सत्रांद्वारे त्यांचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प करण्यात येणार आहे. जयंती महोत्सवात नागरिकांनी कुटुंबीयांसह मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संस्थेचे सचिव महेश महाडिक व महोत्सव आयोजन समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.
