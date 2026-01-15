शनिवार, रविवारच्या प्रशासकीय सुट्या रद्द
ओरोस : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवार (ता. १७) आणि रविवारी (ता. १८) सुटी रद्द करण्यात आली आहे. उमेदवारांना आवश्यक असलेले दस्तऐवज तत्काळ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी आदेश काढले आहे. १६ ते २१ जानेवारी या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. यावेळी इच्छुक उमेदवारांना ग्रामपंचायतीमधून दस्तऐवज, दाखले, प्रमाणपत्र याची उपलब्धता होणे गरजेचे असते. त्यामुळे या काळातील शनिवार आणि रविवारची सुटी रद्द करण्यात येत असल्याचे खेबुडकर यांनी आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक कालावधीत आचारसंहिता भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
