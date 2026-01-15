चिपळुणात महिलाराज ठरवणार प.स. आणि झेडपीचे शिलेदार
महिला ठरवणार पंचायत समितीचे कारभारी
चिपळूण तालुका ; २४५ मतदान केंद्र, पेढेत सर्वांत जास्त मतदार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगूल वाजले असून, शुक्रवारपासून (ता.१६) उमेदवारी दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. तालुक्यात पंचायत समितीच्या १८ आणि जिल्हा परिषदेच्या ९ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. तालुक्यातील २४५ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार असून, ९० हजार ९३५ पुरुष मतदार तर ९२ हजार ७३८ महिला मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याची माहिती प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कळवंडे, पेढे, खेर्डी, अलोरे, शिरगांव, सावर्डे, उमरोली, वहाळ, कोकरे या ९ जिल्हा परिषद गटात निवडणुका होणार आहेत तर पंचायत समितीसाठी भोम, कळवंडे, खेर्डी, कापसाळ, अलोरे, पिंपळीखुर्द, वेहेळे, शिरगांव, सावर्डे, मांडकी, उमरोली, गुढे, निवळी, वहाळ, कोकरे आणि कुटरे या १८ गणात निवडणुकीची रंगत येणार आहे. या निवडणुकीत २४५ केंद्रांवर मतदान होणार आहे. यातील ३१ मतदान केंद्रात १ हजाराहून जास्त मतदारांची संख्या आहे. पेढे येथे ११४९ मतदारांचे सर्वात मोठे केंद्र असून, गुढे येथे सर्वाधिक कमी १९२ मतदारांची संख्या असलेले केंद्र आहे.
या निवडणुकीसाठी ३४० पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तालुक्यात तीन फिरती भरारीपथके कार्यरत राहणार आहेत. पेढे फरशी तिठा, कुंभार्ली चेकपोस्ट, खेरशेत टोलनाका, मार्गताम्हाणे सुरळ फाटा, आबलोली मूर्तवडे फाटा येथे स्थिर सर्व्हेक्षण पथके तैनात केली आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी एकूण १८ नोडल अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका झाल्या असून, एकूण २६११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
------
चौकट
४०४६ दुबार मतदार आढळले
या निवडणुकीत ४०४६ मतदार हे दुबार मतदार आढळले आहेत. त्यांना कोणत्याही एकाच ठिकाणी मतदान करता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित दुबार मतदारांचे प्रशासनाकडून लेखी पत्र घेतले जाणार आहे.
