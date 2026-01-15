चौकुळमधील शिपाई भरतीला आक्षेप
सावंतवाडी ः येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना चौकुळ ग्रामपंचायत सदस्य अभिजीत मेस्त्री. बाजूला ग्रामस्थ सुरेश गावडे. (छायाचित्र ः रुपेश हिराप)
चौकुळमधील शिपाई भरतीला आक्षेप
ग्रामपंचायत सदस्य अभिजीत मेस्त्री यांचा २६ ला उपोषणाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १५ ः चौकुळ ग्रामपंचायतीमध्ये रिक्त झालेल्या शिपाई पदाच्या भरतीत सरपंचांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत ग्रामपंचायत सदस्य अभिजीत मेस्त्री यांनी ही प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यासाठी २६ जानेवारीला उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
श्री. मेस्त्री यांनी यासंदर्भात आज येथे ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत ग्रामस्थ सुरेश गावडे उपस्थित होते. ते म्हणाले, "चौकुळ ग्रामपंचायतमध्ये ३० नोव्हेंबरला रिक्त झालेल्या शिपाईच्या जागेसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली; मात्र ती चुकीच्या पद्धतीने राबवली गेली. यासाठीची जाहीरात ग्रामस्थांपर्यंत आणि इच्छुकांपर्यंत न पोहोचावी याची खबरदारी घेतली गेली. त्यामुळे यासाठी एकच अर्ज प्राप्त झाला. त्यावर शिक्कामोर्तब करत ही प्रक्रिया गुंडाळण्यात आली. हा सर्व प्रकार मनमानी आणि चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला आहे. याचा निषेध म्हणून मी माझा ग्रामपंचायत सदस्य पदाचा राजीनामा सुद्धा सादर केला आहे; परंतु अद्याप तो मंजूर झाला की नाही त्यासंदर्भात मला कोणतीच कल्पना देण्यात आली नाही. ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी अशी माझी मागणी आहे. येत्या २० तारखेला या पदासाठी इच्छुक असलेल्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार आहे. आमची मागणी मान्य न झाल्यास २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच यासंदर्भात उपोषण छेडणार आहे."
कोट
चौकुळ ग्रामपंचायतीमध्ये शिपाई पदाची भरती प्रक्रिया ही ग्रामपंचायत अधिनियमाला धरून करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात वृत्तपत्रात आवश्यक ती जाहिरातही प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी आलेला एकच अर्ज आला असून त्यात आमचा काही दोष नाही. शिवाय ग्रामपंचायत सदस्य अभिजीत मेस्त्री यांना सुद्धा या भरती प्रक्रियेचे आवश्यक कागदपत्र पुरवले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया चुकीची किंवा मनमानी पद्धतीने म्हणता येणार नाही.
- गुलाबराव गावडे, सरपंच, चौकुळ
