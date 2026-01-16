निवडणुकीत पैशांचा गैरवापर टाळा
समीर घारे ः सावंतवाडीत प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १६ ः तालुक्यातील ९ जिल्हा परिषद आणि १८ पंचायत समिती मतदारसंघांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली असून, प्रशासनाने यादृष्टीने कंबर कसली आहे. निवडणुकीच्या काळात पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्थिर पथके आणि विभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. ‘पैशांच्या वाटपाबाबत तक्रार प्राप्त होताच निवडणूक यंत्रणा तात्काळ घटनास्थळी पोहोचेल’, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी समीर घारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुक पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी उशिरा येथील निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी घारे यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळी सहाय्यक निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील आणि गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक उपस्थित होते. श्री. घारे म्हणाले, ‘उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र (उमेदवारी अर्ज) भरताना तांत्रिक चुका होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. यासाठी १८ स्वतंत्र टेबल लावण्यात येणार आहेत. अर्ज छाननीत रद्द होऊ नये, यासाठी उमेदवारांनी निवडणूक कक्षातून आवश्यक सर्व माहिती घेऊनच अर्ज भरावा. यावेळेस नामनिर्देशन पत्र ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असून राजकीय पक्षांनी तिचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य आहे. जिल्हा परिषद उमेदवारासाठी ६ लाख रुपये, तर पंचायत समिती उमेदवारासाठी ४ लाख ३० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. प्रचार कार्यालये आणि सभांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना सुरू केली असून, सर्व परवानग्या वेळेत घेणे आवश्यक आहे.’ निवडणुकीसाठी ९ विभाग आणि १८ उपविभाग केले असून, ३५० मतदान यंत्रांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच १० टक्के यंत्रे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. ही निवडणूक शांततेत आणि पारदर्शकपणे होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. घारे यांनी केले. दरम्यान, तालुक्यात एकूण मतदार १ लाख ४ हजार (पुरुष-५१,९००, महिला-५२,१००) असून १४३ मतदान केंद्रे आहेत.
सीमा भागात स्थिर पथके
आंबोली, सातार्डा, बांदा आणि आरोंदा या सीमावर्ती भागात स्थिर पथके तैनात केली आहेत. तसेच दोन फिरती पथके २४ तास कार्यरत राहतील. मतमोजणी आणि स्ट्रॉंग रूमची व्यवस्था जिमखाना मैदानावरील बाळासाहेब ठाकरे प्रबोधिनी येथे केली आहे. हा संपूर्ण परिसर ‘सीसीटीव्ही’च्या नजरेत असेल, असे ते म्हणाले.
