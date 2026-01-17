-एआय विश्लेषण करू शकत नाही
-rat१६p२६.jpg-
२६O१८२१८
राजापूर ः मराठे महाविद्यालयामध्ये बोलताना राजापूर दिवाणी न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता अधिवक्ता भालचंद्र सुपेकर. शेजारी डॉ. राजाराम राठोड, नरेंद्र मोहिते, भास्कर खडपे, शरद पळसुलेदेसाई, प्रसाद मोहरकर.
------
‘एआय’ विश्लेषण करू शकत नाही
अॅड. भालचंद्र सुपेकर ःकानउघाडणीची ताकद पत्रकारितेत
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १७ ः भारतीय लोकशाहीमधील चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेकडे पाहिले जाते. उर्वरित तीन स्तंभांची कानउघाडणी करण्याची ताकद या पत्रकारितेमध्ये आहे. सद्यःस्थितीमध्ये एआयचे मोठे संकट पत्रकारितेवर आहे; मात्र पत्रकार हा सदसद्विवेकबुद्धीने लिखाण करत असतो. तो विश्लेषक असतो; मात्र, एआय विश्लेषण करू शकत नाही, असे प्रतिपादन राजापूर दिवाणी न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता अधिवक्ता भालचंद्र सुपेकर यांनी केले.
रयत शिक्षणसंस्थेच्या तालुक्यातील विखारेगोठणे येथील आबासाहेब मराठे महाविद्यालयात पत्रकार मेळावा झाला. त्यामध्ये अधिवक्ता अॅड. सुपेकर बोलत होते. या वेळी प्राचार्य डॉ. राजाराम राठोड, राजापूर पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र मोहिते, संघाचे सल्लागार भास्कर खडपे, शरद पळसुलेदेसाई, राजापूर अर्बन बँकेचे संचालक प्रसाद मोहरकर आदी उपस्थित होते. रत्नागिरी कऱ्हाडे ब्राह्मणसंघाकडून नुकताच दर्पण पुरस्कार मिळाल्याबद्दल बातमीदार राजेंद्र बाईत यांचा महाविद्यालयाच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.