व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी दर्जेदार वाचा
डॉ. सुभाष सावंत ः हळबे महाविद्यालयात पुस्तक परीक्षण स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १६ : व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी वाचनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वाचनामुळे ज्ञान वृद्धिंगत होतेच, शिवाय विचार अधिक प्रगल्भ होतात, आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होतो. त्यामुळे प्रत्येकाने दर्जेदार साहित्याचे नियमित वाचन केले पाहिजे, असे आवाहन हळबे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
महाविद्यालयातील मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यानिमित्त ग्रंथालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पुस्तक परीक्षण स्पर्धा कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर अंतर्गत गुणवत्ता हमी समितीचे समन्वयक प्रा. दिलीप बर्वे, इंग्रजी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सोपान जाधव, प्रा. डॉ. पी. डी. गाथाडे, डॉ. एस. यु. दरेकर, प्रा. डॉ. पी. एन. ढेपे, डॉ. राजेंद्र इंगळे, प्रा. रोहन बागकर, प्रा. प्रथमेश ठाकूर, प्रा. दर्शनी कोटकर, प्रा. शेफाली गवस आदी उपस्थित होते. या स्पर्धेत पंकजा मणेरीकर हिने अभिजित हेगशेट्ये लिखित सेवाव्रती हळबे मावशी या पुस्तकातील जीवनसंघर्ष प्रभावीपणे मांडला. तृतीय वर्षाची विद्यार्थिनी वैष्णवी कदम हिने डॉ. गोविंद काजरेकर संपादित ''मालवणीतल्या वाटा : मालवणी बोली'' या साहित्य कृतीतील मालवणी बोली भाषेचे सखोल विश्लेषण केले. डिम्पल राजपुरोहित हिने उदयशंकर भट लिखित व बाबुराव गायकवाड अनुवादित ''आजचा माणूस'' या नाटकाचे परीक्षण सादर केले. तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखेची तनया मणेरीकर हिने विष्णू सूर्या वाघ लिखित वाघनखे या पुस्तकाचे परीक्षण आपल्या शब्दांत मांडले. सानिया गवंडळकर हिने सूत्रसंचालन केले. प्रिती जाधव हिने आभार मानले. या कार्यक्रमाचे आयोजन व नियोजन ग्रंथपाल डॉ. रामकिसन मोरे आणि कल्पेश गवस यांनी केले. कार्यक्रमास महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
