राजापूर अर्बनची 1.98 कोटींची फसवणूक
राजापूर अर्बन बँकेची
१ कोटी ९८ लाखांची फसवणूक
रत्नागिरी शाखेत प्रकार; निवृत्त अधिकाऱ्याने केली ३९ बनावट कर्जप्रकरणे
रत्नागिरी, ता. १६ : राजापूर अर्बन बॅंकेच्या रत्नागिरी शाखेच्या एका माजी शाखा अधिकाऱ्यांनी ३९ बनावट कर्जप्रकरणे तयार करून तसेच स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून एक कोटी ९८ लाख ६९ हजार ६७३ रुपयांची बॅंकेची फसवणूक केली. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात संशयित माजी शाखाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. संतोष शरद नारकर असे संशयित माजी शाखा प्रमुखाचे नाव आहे. ही घटना १ एप्रिल २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ पर्यंतच्या मुदतीत राजापूर अर्बन को-ऑप. बॅंकेच्या रत्नागिरी शाखेत घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी शेखरकुमार उत्तम अहिरे (वय ५८) यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार १ एप्रिल २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ या मुदतीत राजापूर अर्बन को-ऑप. बॅंकेच्या रत्नागिरी शाखेमध्ये शाखाधिकारी म्हणून काम पाहत असताना संशयित संतोष नारकर यानी बॅंकेचा विश्वासघात करून, ३९ बनावट कर्जप्रकरणे तयार करून स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून बॅंकेमधून एकूण १ कोटी ९८ लाख ६९ हजार ६७३ रुपयांची कर्ज मंजूर केली. या पैशाचा स्वतःच्या फायद्याकरिता वापर करून बॅंकेची फसवणूक केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित माजी शाखा अधिकारी संतोष नारकर याच्याविरुद्ध बॅंकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुरुवारी (ता. १५) गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास शहर पोलिस अंमलदार करत आहे.
