विभागाचे पावसमध्ये श्रमसंस्कार शिबिर
पावस : फिनोलेक्स अॅकॅडमीच्या एनएसएस विभागाच्या श्रमसंस्कार शिबिरात बोलताना प्राचार्य डॉ. कौशल प्रसाद. सोबत अमर देसाई, प्रवीण शिंदे आदी.
‘फिनोलेक्स’च्या एनएसएसचे
पावसमध्ये श्रमसंस्कार शिबिर
पावस, ता. १७ : फिनोलेक्स अॅकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे पावस येथे विशेष श्रमसंस्कार शिबिर यशस्वीरीत्या झाले. शिबिराचे उद्घाटन पावस येथे सरपंच चेतना सामंत यांच्या हस्ते झाले. या वेळी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. मिलिंद यादव, ग्रामविकास अधिकारी गुरव, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. उमेश सामंत, महिला प्रोग्रॅम ऑफिसर प्रा. आरती मुळ्ये, एनएसएस समिती सदस्य प्रा. सचिन गुरव आदी उपस्थित होते. सरपंच चेतना सामंत व उपप्राचार्य डॉ. मिलिंद यादव यांनी स्वयंसेवकांना समाजभान, श्रमसंस्कार व स्वयंसेवेचे महत्त्व या विषयी मार्गदर्शन केले. शिबिरात गावातील अंतर्गत रस्त्यांची साफसफाई, बंधारे बांधणी, शाळेमध्ये श्रमदान, विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन, महिला वृद्धाश्रमामध्ये महिलांसाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
