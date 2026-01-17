‘सुंदर शाळा’ उपक्रमांतर्गत खारेपाटण शाळेची पाहणी
‘सुंदर शाळा’ उपक्रमांतर्गत
खारेपाटण शाळेची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १७ : जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्रशाळा खारेपाटण क्र.१ शाळेला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ उपक्रमांतर्गत गुरुवारी (ता. १५) तालुकास्तरीय समितीने भेट देऊन पाहणी केली.
या समितीमध्ये कणकवली गटशिक्षणाधिकारी किशोर गवस, केंद्रप्रमुख नारायण ओटवकर, कणकवली पंचायत समिती विस्तार अधिकारी प्रथम जाधव, केंद्रप्रमुख सुभाष महाले आदींचा समावेश होता. खारेपाटण केंद्रशाळेच्या वतीने मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर यांनी उपस्थित समिती सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन शाळेत स्वागत केले. यावेळी शाळेचे पदवीधर शिक्षक मिलिंद सरकटे, शीतल राठोड, सहाय्यक शिक्षिका आरती जोजेन, समिधा राऊत, दीपिका चव्हाण, शिवलीला निडसोसी, अबिदा काझी आदी शिक्षक उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने संपूर्ण राज्यभरात ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ उपक्रमांतर्गत प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन करून राज्यातील आदर्श शाळांचे नामांकन करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येते. या अंतर्गत खारेपाटण केंद्रशाळा तालुकास्तरीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरली आहे.
