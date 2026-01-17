देशसेवेसह चारित्र्य, प्रामाणिकता जपा
प्रा. धुरी ः सावंतवाडी आरपीडी विद्यालयात गुणगौरव
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः भारतीय सैन्य दलातील अग्निवीर म्हणून निवड झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ येथील राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज (आरपीडी) येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात झाला. ध्येय निश्चित करून कठोर परिश्रम घेतल्यास कोणतेही यश अशक्य नाही. विद्यार्थ्यांनी देशसेवेसोबतच आपले चारित्र्य, शिस्त व प्रामाणिकपणा जपावा, असे मत उपप्राचार्या डॉ. सुमेधा नाईक-धुरी यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रमाची सुरुवात प्रा. डॉ. संजना ओटवणेकर यांच्या प्रास्ताविकाने झाली. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या यशामागील शिस्तबद्ध शिक्षण, शिक्षकांचे मार्गदर्शन व संस्थेची मूल्याधिष्ठित परंपरा यांचा उल्लेख केला. अध्यक्षीय भाषणात उपप्राचार्य डॉ. सुमेधा नाईक यांनी अग्निवीर म्हणून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना त्यांच्या सातत्यपूर्ण अभ्यास, जिद्द, चिकाटी आणि प्रामाणिक प्रयत्नांचे विशेष कौतुक केले. पर्यवेक्षक तथा एन.सी.सी. अधिकारी नामदेव मुठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशसेवा व शिस्तचे धडे घेतलेला राणी पार्वतीदेवी कनिष्ठ महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी व ‘अग्निवीर’मध्ये निवड झालेला आविष्कार डिचोलकर याने मनोगत व्यक्त केले. पियुश बर्डे आणि बाळा सावंत यांनी आपल्या यशामागील प्रेरणा आणि शिक्षकांचे योगदान याबाबत अनुभव कथन केले.
सांस्कृतिक कमिटी प्रमुख प्रा. डॉ. संजना ओटवणेकर, प्रसिद्धी कमिटी प्रमुख प्रा. संतोष पाथरवट, सांस्कृतिक कमिटी सदस्य प्रा. वामन ठाकूर, प्रा. जोसेफ डिसिल्वा, महाश्वेता कुबल, प्रा. विनिता घोरपडे, प्रा. अजेय कामत, प्रा. सविता माळगे, प्रा. रणजित राऊळ, प्रा. पवन वनवे, प्रा. दशरथ सांगळे, प्रा. रणजित माने, प्रा. माया नाईक, प्रा. स्पृहा टोपले, प्रा. स्मिता खानोलकर, प्रा. प्रज्वला मोरजकर, प्रा. प्रांजल वाडकर, प्रा. विधिता गवंडे, प्रा. पूनम वाडकर, प्रा. नीलेश कळंगुटकर, प्रा. राहुल कदम आदी उपस्थित होते. प्रा. मिलिंद कासार यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. राऊळ यांनी आभार मानले.
