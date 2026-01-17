महिलांची सुख-समृद्धी हेच ध्येय
महिलांची सुख-समृद्धी हेच ध्येय
श्रद्धा भोसले ः सावंतवाडी अंगणवाडीत हळदी-कुंकू समारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः सावंतवाडीतील महिलांना सुखी आणि समृद्ध करण्याची आमची प्रतिज्ञा आहे. महिलांना कोणत्याही प्रकारच्या समस्या जाणवल्या, तर त्यांनी बेधडक नगरपरिषदेत यावे; त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर आहोत, असे प्रतिपादन नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांनी केले.
शहरातील उभा बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळा क्र. २ मधील अंगणवाडी क्रमांक १५ च्या वतीने आयोजित अभिनव हळदी-कुंकू समारंभात त्या बोलत होत्या. नगरसेवक सुधीर आडीवरेकर यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम पार पडला. यावर्षीचा हळदी-कुंकू सोहळा ‘एक तरी झाड लावा’ या सामाजिक संकल्पनेतून साजरा करण्यात आला.
नगराध्यक्षा भोसले म्हणाल्या, ‘तुळस आणि मानवी जीवन यांचे जवळचे नाते आहे. तुळशीमुळे आपल्याला अमूल्य असा प्राणवायू मिळतो. भविष्यात प्राणवायूसाठी मानवाला संघर्ष करावा लागू नये, यासाठी प्रत्येकाने आपल्या अंगणात किंवा टेरेसवर तुळशीचे रोप लावले पाहिजे. अंगणवाडी क्रमांक १५ च्या वतीने गेल्या १० वर्षांपासून हळदी-कुंकवाचे वाण म्हणून प्लास्टिक किंवा वस्तूऐवजी तुळशीचे रोप दिले जाते, हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे.’
कार्यक्रमाची सुरुवात नगराध्यक्षांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. यावेळी अंगणवाडी सेविका अनुराधा पवार यांच्या हस्ते नगराध्यक्षा भोसले यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच नवनिर्वाचित नगरसेविका दुलारी रांगणेकर आणि मोहिनी मडगावकर यांचाही सन्मान केला. नगरसेवक आडीवरेकर यांचा सत्कार त्यांच्या पत्नी श्रेया आडीवरेकर यांनी स्वीकारला. यावेळी अंगणवाडी सेविका अनुराधा पवार, अमिषा सासोलकर, सरिता भिसे, मीना दाभोलकर, नेहा काष्टे, ज्योती कदम, स्वानंदी नेवगी, जानवी गावडे उपस्थित होते. नेहा काष्टे यांनी प्रास्ताविक केले. ज्योती कदम यांनी तुळशी वृंदावनाचे महत्त्व सांगितले. अंगणवाडीतील बालकांनी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी महिलांनी नगराध्यक्षांसोबत सेल्फी घेत आनंद व्यक्त केला.
