कणकवलीची स्नुषा बृहन्मुंबईची ''नगरसेविका''
18513
कणकवलीची स्नुषा
बृहन्मुंबईची ‘नगरसेविका’
स्वरुपा पाटील यांचा ‘मातोश्री’वर सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ ः वेंगुर्ले तालुक्यातील भोगवे येथे माहेर आणि कणकवली येथे सासर असणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकाच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका स्वरुपा पाटील यांनी प्रभाग १२७ घाटकोपरमधून देदीप्यमान विजय प्राप्त केला. त्यांचे ठाकरे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ‘मातोश्री’वर अभिनंदन करण्यात आले.
नगरसेविका सौ. पाटील यांचे भोगवे येथे माहेरघर असून कणकवली तालुक्यात हरकुळ बुद्रुक हे सासर आहे. घाटकोपर १२७ प्रभागमधून यापूर्वी त्यांचे पती शिवसेनेचे घाटकोपर विभाग प्रमुख, माजी नगरसेवक सुरेश पाटील हे मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले होते. गेली तीस वर्षे ते या मतदारसंघात सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, सांस्कृतिक विविध उपक्रम राबवतात. यावेळी या प्रभागात महिला आरक्षण पडल्यामुळे ही संधी त्यांच्या पत्नी स्वरुपा यांना मिळाली. सुरेश पाटील यांनी सर्वांच्या सहकार्याने या मतदारसंघात केलेले कार्य आणि जनसंपर्क हा कायमस्वरुपी ठेवला. दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या झालेल्या या निवडणुकीत स्वरुपा पाटील यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करून ७६४७ मतांनी विजयी झाल्या. शनिवारी (ता. १७) त्यांनी माजी मुख्यमंत्री तथा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची ‘मातोश्री’वर भेट घेतली व त्यांचे आशीर्वाद घेतले. श्री. ठाकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले व पुढील राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी सुरेश पाटील उपस्थित होते. यावेळी सौ. पाटील यांनी, माझ्या या यशात सर्व जनता, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांच्यासह कोकणचे सुध्दा फार मोठे योगदान आहे. आपल्या प्रभागाचा विकास करतानाच कोकणच्या विकासासाठीही कटिबद्ध राहीन, असे सांगितले.
